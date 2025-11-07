पति ने दिया तीन तलाक, ससुर ने हलाला करने के लिए बनाया दबाव; महिला की बात सुन पुलिस भी रह गई दंग

संवाद सूत्र, केमरी। विवाह में कम दहेज मिलने पर पति ने पत्नी को तीन तलाक दे दिया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पति समेत छह व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी की दर्ज की। क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जिसमें महिला ने कहा कि 26 नवंबर 2020 को उसका विवाह गांव काशीपुर थाना गंज निवासी युवक से हुआ था। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे और दहेज लाने की बात कहते थे।

कुछ समय बाद उसको पति से एक बेटी हुई। मगर दोबारा गर्भवती होने पर उसके पति ने उसे गर्भपात कराने की दवा खिलाई। उसके विरोध जताने पर पति ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट कर तीन तलाक दे दिया। उसके बाद से ही उसका ससुर उस पर हलाला के लिए जबरदस्ती दवाब बनाता आ रहा है।