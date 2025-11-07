पति ने दिया तीन तलाक, ससुर ने हलाला करने के लिए बनाया दबाव; महिला की बात सुन पुलिस भी रह गई दंग
केमरी में दहेज कम मिलने पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया। महिला ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। उसने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे गर्भपात कराने की कोशिश की और बाद में तीन तलाक दे दिया। महिला ने अपने ससुर पर हलाला के लिए दबाव बनाने और देवर पर दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, केमरी। विवाह में कम दहेज मिलने पर पति ने पत्नी को तीन तलाक दे दिया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पति समेत छह व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी की दर्ज की।
क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जिसमें महिला ने कहा कि 26 नवंबर 2020 को उसका विवाह गांव काशीपुर थाना गंज निवासी युवक से हुआ था। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे और दहेज लाने की बात कहते थे।
कुछ समय बाद उसको पति से एक बेटी हुई। मगर दोबारा गर्भवती होने पर उसके पति ने उसे गर्भपात कराने की दवा खिलाई। उसके विरोध जताने पर पति ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट कर तीन तलाक दे दिया। उसके बाद से ही उसका ससुर उस पर हलाला के लिए जबरदस्ती दवाब बनाता आ रहा है।
महिला का आरोप है कि बीते छह अक्तूबर को उसके देवर ने उसको कमरे में बंद करके तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया। पूर्व में भी उसका देवर तमंचा दिखाकर उसे और उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी देते हुए कई बार दुष्कर्म कर चुका है। थानाध्यक्ष हिमांशु चौहान ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पति समेत छह व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी की दर्ज कर ली गई है। मामले की विवेचना की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।