Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खेत से लौटते समय ट्रक की टक्कर से किशोर की मौत, पर‍िवार में मचा कोहराम

    By Radhey Shyam Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:51 PM (IST)

    साइकिल से खेत से घर लौटते समय एक किशोर को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। जिससे किशोर की मौके पर ही मौत हाे गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। किशोर की मौत से घर में कोहराम मच गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, दढ़ियाल। साइकिल से खेत से घर लौटते समय एक किशोर को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। जिससे किशोर की मौके पर ही मौत हाे गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। किशोर की मौत से घर में कोहराम मच गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुहल्ला फत्तावाला निवासी गोपी(16 वर्ष) पुत्र इंद्रपाल सिंह शनिवार की सुबह अपने खेत में गन्ना छीलने गया था। शाम करीब तीन बजे वह साइकिल से घर लौट रहा था। जैसे ही वह कोसी नदी पुल पर पहुंचा तो पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। जिससे उसका शरीर पूरी तरह कुचल गया। घटना के बाद चालक ने ट्रक छोड़कर भागने का प्रयास किया। लेकिन, कुछ लोगों ने उसको पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया। सुचना मिलने पर स्वजन भी मौके पर पहुंच गए।

    पुलिस ने मृतक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक दो भाइयों में छोटा था। चौकी प्रभारी प्रशांत कुमार शर्मा ने बताया कि ट्रक चालक ज्ञानी सिंह निवासी उत्तराखंड को हिरासत में ले लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।