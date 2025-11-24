संवाद सूत्र, दढ़ियाल। साइकिल से खेत से घर लौटते समय एक किशोर को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। जिससे किशोर की मौके पर ही मौत हाे गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। किशोर की मौत से घर में कोहराम मच गया।

मुहल्ला फत्तावाला निवासी गोपी(16 वर्ष) पुत्र इंद्रपाल सिंह शनिवार की सुबह अपने खेत में गन्ना छीलने गया था। शाम करीब तीन बजे वह साइकिल से घर लौट रहा था। जैसे ही वह कोसी नदी पुल पर पहुंचा तो पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। जिससे उसका शरीर पूरी तरह कुचल गया। घटना के बाद चालक ने ट्रक छोड़कर भागने का प्रयास किया। लेकिन, कुछ लोगों ने उसको पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया। सुचना मिलने पर स्वजन भी मौके पर पहुंच गए।