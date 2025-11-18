रामपुर में सड़क पर खेल रहे मासूम को कूड़ा उठा रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंदा, मौत

संवाद सूत्र, सैदनगर। नकार सड़क पर खेल रहे मासूम को ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद दिया। जिसके चलते मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से इंकार कर दिया। घटना अजीमनगर थाना क्षेत्र के नगलिया आकिल गांव की है। मंगलवार की सुबह गांव निवासी रईस अहमद का मासूम बेटा अब्दुल बारी उम्र चार वर्ष सड़क पर अपने साथी बच्चों के साथ खेल रहा था। कुछ देर बाद गांव का कूड़ा उठा रहा ट्रैक्टर ट्रॉली उधर से गुजरा। सड़क पर खेल रहा मासूम ट्राली के पहिए के नीचे आ गया। पास खड़े लोगों ने नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए।

ग्रामीणों ने शोर मचाया तो ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर रोक लिया। किसी तरह मासूम बच्चे को पहिए के नीचे से निकाला गया। हादसे की सूचना मिलते ही मासूम के स्वजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। चीख पुकार मचाने पर आस पड़ोस के तमाम लोग मौके पर जमा हो गए। गंभीर रूप से घायल मासूम को परिजन इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां पर इलाज के दौरान कुछ देर बाद ही मासूम की मौत हो गई।