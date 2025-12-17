मूढ़ापांडे टोल टैक्स बचाने के फेर में वाहन बढ़ा रहे परेशानी, लालपुर चौराहे पर जाम से राहगीर परेशान

संवाद सूत्र, सैदनगर। लालपुर चौराहे पर जाम की समस्या दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। प्रतिदिन शाम के समय चौराहे पर लंबा जाम लग रहा है, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टांडा क्षेत्र की जनता इसी मार्ग से जनपद मुख्यालय तक आवागमन करती है, लेकिन जाम के कारण उनका सफर घंटों तक बाधित हो जाता है।

टोल से बचने के लिए लालपुर चौराहा से गुजर रहे वाहन बिलासपुर की ओर से आने वाले अधिकांश भारी वाहन कोयला टोल और मूढ़ापांडे टोल से बचने के लिए लालपुर चौराहे से होकर गुजर रहे हैं। भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के चलते चौराहे पर यातायात का दबाव अत्यधिक बढ़ गया है, जिससे हर शाम स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मंगलवार शाम भी लालपुर चौराहे पर लंबा जाम लग गया। वाहन चालकों को काफी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ा, वहीं पैदल चलने वालों और दोपहिया वाहन सवारों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।