Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मूढ़ापांडे टोल टैक्स बचाने के फेर में वाहन बढ़ा रहे परेशानी, लालपुर चौराहे पर जाम से राहगीर परेशान

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 11:59 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित लालपुर चौराहे पर जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। शाम के समय लंबा जाम लगने से राहगीरों और स्थानीय लोगों को परेशानी हो ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सूत्र, सैदनगर। लालपुर चौराहे पर जाम की समस्या दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। प्रतिदिन शाम के समय चौराहे पर लंबा जाम लग रहा है, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टांडा क्षेत्र की जनता इसी मार्ग से जनपद मुख्यालय तक आवागमन करती है, लेकिन जाम के कारण उनका सफर घंटों तक बाधित हो जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टोल से बचने के लिए लालपुर चौराहा से गुजर रहे वाहन

    बिलासपुर की ओर से आने वाले अधिकांश भारी वाहन कोयला टोल और मूढ़ापांडे टोल से बचने के लिए लालपुर चौराहे से होकर गुजर रहे हैं। भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के चलते चौराहे पर यातायात का दबाव अत्यधिक बढ़ गया है, जिससे हर शाम स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मंगलवार शाम भी लालपुर चौराहे पर लंबा जाम लग गया। वाहन चालकों को काफी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ा, वहीं पैदल चलने वालों और दोपहिया वाहन सवारों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

    लोगों ने की, समस्या के समाधान की मांग

    स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार एंबुलेंस और स्कूल वाहनों तक को जाम में रुकना पड़ता है, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि लालपुर चौराहे पर यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया जाए तथा ट्रैफिक पुलिस की नियमित तैनाती की जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को रोज़ाना लगने वाले जाम से राहत मिल सके।