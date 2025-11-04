Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तिगरी मेले की वजह से हाईवे पर रहेगा रूट डायवर्जन, उत्तराखंड से आने वाले वाहनों की इस रास्ते पर रहेगी एंट्री बंद

    By Bhaskar Singh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 02:38 PM (IST)

    अमरोहा में तिगरी मेले के चलते आज से हाईवे पर रूट डायवर्जन किया जाएगा। यातायात पुलिस ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है और 6 नवंबर तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। गंगा में दीपदान के चलते भीड़ बढ़ने की संभावना है। वाहनों को अजीतपुर बाईपास और अन्य मार्गों से भेजा जाएगा। वाहन चालकों की सुविधा के लिए पुलिस तैनात रहेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, रामपुर। अमरोहा में लगने वाले तिगरी मेले के चलते मंगलवार को हाईवे पर रूट डायवर्जन किया जाएगा। इसे लेकर यातायात पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। हाईवे पर जगह-जगह बैरियर लगा दिए हैं। डायवर्जन व्यवस्था छह नवंबर तक प्रभावी रहेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमरोहा का तिगरी मेला पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा उत्सव है। यहां गंगा नदी के तट पर विशाल मेला लगता है। कई दिन तक चलने वाले इस मेले में आसपास के कई जिलों से लोग जाते हैं। मंगलवार को गंगा में दीपदान किया जाता है। इसके चलते वहां भीड़ अधिक होने का अनुमान है। इसे लेकर हाईवे पर रूट डायवर्जन की व्यवस्था की गई है।

    यातायात प्रभारी नवनीत सिंघवाल ने बताया कि डायवर्जन की तैयारियों के आदेश मिले हैं। इसके अनुसार डायवर्जन प्वाइंट बना लिए हैं। सभी वाहनों को अजीतपुर बाईपास से शाहबाद रोड पर भेजा जाएगा। उत्तराखंड से आने वाले वाहनों को चाकू चौराहा के पास से शहर के अंदर जाने के बजाय भमरौआ बाईपास से भेजा जाएगा। बाद में उन्हें शहजादनगर बाईपास से अजीतपुर तक लाया जाएगा। यहां से शाहबाद रोड भेजा जाएगा।

    अजीतपुर पर डायवर्जन प्वाइंट बना दिया है। वहां पुलिस की ड्यूटी लगाई जाएगी। डायवर्जन की व्यवस्था छह नवंबर तक रहेगी। डायवर्जन को लेकर तैयारी कर ली है। मंगलवार को डायवर्जन के संबंध में जैसे ही आदेश मिलेंगे, व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। इस दौरान वाहन चालकों को परेशानी से बचाने के लिए डायवर्जन प्वाइंट पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है।