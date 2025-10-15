ई-गोल्ड-सिल्वर में रुचि दिखा रहे लोग, दिवाली तक इतने बढ़ सकते हैं सोने-चांदी के भाव

राधेश्याम, जागरण रामपुर। सोने-चांदी की हर रोज बढ़तीं कीमतें नया रिकार्ड बना रही हैं। इस तेजी ने सराफा बाजार का ट्रेंड बदल दिया है। बाजार में खरीदार से ज्यादा निवेशक दिखाई दे रहे हैं। त्योहारों के इस सीजन में ज्वेलरी की खरीदारी से ज्यादा सोने- चांदी में रकम लगाकर निवेशक ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं।

जिस रफ्तार से सोने-चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, उससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि दिवाली तक सोने की कीमत डेढ़ लाख रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी की कीमत दो लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर को छू सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोने-चांदी में रकम लगाने पर निवेशकों को लगातार हो रहा मोटा मुनाफा शुक्रवार को जब बाजार खुला तो सोने का दाम 1,32,000 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी का दाम 1,92,000 रुपये प्रति किलो रहा। दोपहर तक दाम में कुछ गिरावट आई लेकिन शाम होते-होते 24 कैरेट सोना फिर 1,32,000 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी का रेट 1,92500 रुपये प्रति किलो पहुंच गया।

सोने-चांदी की इन कीमतों ने रामपुर में यह नया रिकॉर्ड बना दिया है। रोजाना बढ़ रहीं कीमतों को देखते हुए ग्राहकों, दुकानदारों में खलबली है। ग्राहक भले ही खरीदारी से कदम खींच रहे हों लेकिन निवेशक सोने और चांदी पर पैसा लगाने से नहीं चूक रहे हैं।

धनतेरस के पहले सोना सवा लाख के पार, डेढ़ लाख तक जाने का अनुमान शेयर बाजार के जानकार हर्षित अग्रवाल ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में शेयर बाजार को लेकर निवेशकों का क्रेज बढ़ा है। लेकिन इस वर्ष तो कमाल ही हो गया। 2025 में अब तक निफ्टी ने नेट आधार पर करीब छह फीसदी का रिटर्न दिया है, सोने ने 50 फीसदी और चांदी ने 65 फीसदी का रिटर्न दिया है। सोने-चांदी की लगातार बढ़तीं कीमतों के साथ निवेशकों को दोनों से अच्छा रिटर्न मिला है। अब बाजार में खरीदारी के बजाए छोटे निवेशक भी ई-गोल्ड और ई-सिल्वर की खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में तमाम जोखिमों के मुकाबले ई-गोल्ड औ ई-सिल्वर में सुरक्षित निवेश के चलते इसके प्रति रुझान के साथ खरीदारी बढ़ रही है।

सोने-चांदी के निवेशक 60 फीसदी कंफेडरेशन करवाचौथ में बाजार का नया ट्रेंड देखने को मिला है। सोने चांदी के कारोबार में तकरीबन 40 फीसदी ज्वेलरी खरीदने वाले ही हैं। वहीं खरीदारों में से 60 फीसदी सोने-चांदी के निवेशक हैं। ये लोग बड़े मुनाफे की आस में सोना-चांदी खरीद रहे हैं। सोने-चांदी की कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण निवेशक इसमें पैसा ज्यादा लगा रहे हैं।

हर्षित अग्रवाल, सीए, शेयर एडवाइजर

इस समय रुपया कमजोर है। लोग सोने-चांदी में निवेश कर रहे हैं। सोने-चांदी ने पिछले दो साल में ही 95 प्रतिशत का रिटर्न दिया है जिससे अब लोग सोने के आभूषण से ज्यादा गोल्ड बार, बिस्किट में निवेश करना पसंद कर रहे हैं। अनुराग अग्रवाल, शेयर निवेशक

सोना-चांदी अब तक के उच्चतर दाम पर पहुंच गया है। बाजार का जो हाल है, उसे देखते हुए चांदी के दो लाख और सोने के डेढ़ लाख रुपये के स्तर को पार करने में देर नहीं लगेगी। इनकी कीमतें दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं। संजय अग्रवाल, महामंत्री सराफा एसोसिएशन, रामपुर