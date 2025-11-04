पुलिस की सख्ती, फिर भी उल्लंघन जारी... रामपुर में यातायात नियमों की अनदेखी

जागरण संवाददाता, रामपुर। हर साल सड़क हादसों में जिले में सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। सबसे ज्यादा हादसे हेलमेट न लगाने के कारण होते हैं। बावजूद इसके दो पहिया वाहन चालक सुधर नहीं रहे। यह हाल तब है, जबकि पुलिस यातायात नियमों का पालन कराने को लेकर सख्त रहती है।

पुलिस द्वारा हर माह यातायात नियमों की अनदेखी पर हजारों लोगों के चालान होते हैं, जिनसे 10 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूला जाता है। किसी-किसी माह तो जुर्माने की रकम 16 लाख तक पहुंच जाती है। बावजूद इसके लोग यातायात नियमों के प्रति जागरूक नहीं हो रहे।

पुलिस ने वसूला 1.15 करोड़ रुपये जुर्माना

सड़क हादसों में हर साल होने वाली मौत के आंकड़ों को कम करने के लिए सरकार गंभीर है। सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए जिले में नियमित वाहन चेकिंग की जा रही है। यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर जुर्माना डाला जा रहा है। जनवरी माह से अक्टूबर माह तक पुलिस ने वाहन चेकिंग में करीब 56 हजार लोगों पर जुर्माना डाला। जुर्माने की यह रकम 1.15 करोड़ रुपये से भी अधिक है। इतनी अधिक सख्ती और मोटे जुर्माने के बाद भी लोग यातायात नियमों का पालन करने को गंभीर नहीं हैं और जो पालन कर रहे हैं, वे सिर्फ पुलिस से बचने के लिए करते हैं।







स्कूली बच्चों को ले जाने वाले ई-रिक्शाओं पर सख्ती यातायात माह के अंतर्गत पुलिस ने स्कूली बच्चों को ले जाने वाले ई-रिक्शा चालकों पर सख्ती कर दी है। सोमवार को यातायात पुलिस ने स्कूलों की छुट्टी के समय ई-रिक्शाओं के रोककर उनके पंजीकरण व लाइसेंस आदि की जानकारी की। जिन ई-रिक्शाओं का पंजीकरण नहीं था या चालक का लाइसेंस नहीं बना था, उन पर जुर्माना डाला गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि वह बिना पंजीकरण ई-रिक्शा में बच्चों को लेकर नहीं जाएंगे और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी बना होना चाहिए। इससे संबंधित जानकारी ई-रिक्शा पर भी अंकित होनी चाहिए।





10 माह में यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के आंकड़े