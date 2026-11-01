रिहाई के बाद आजम खान को ईडी ने किया गिरफ्तार: गाजियाबाद कोर्ट से वारंट लाई थी टीम, 15 मिनट जेल के बाहर रहे सपा नेता

जागरण संवाददाता, रामपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम सात साल पुराने एक मामले में गाजियाबाद की अदालत से गिरफ्तारी वारंट लेकर आई थी। ईडी ने वर्ष 2019 में आजम खान के खिलाफ एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी, जो धन शोधन निवारण अधिनियम के संबंध में थी। इसी मामले में शनिवार को ईडी की 16 सदस्यीय टीम चार वाहनों से आजम खान को गिरफ्तार करने पहुंची थी।

पैरामिलिट्री फोर्स के साथ जेल पहुंची थी ईडी आजम खान की गिरफ्तारी के लिए ईडी शनिवार शाम चार बजे यहां आ गई थी। टीम के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी थे। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर पुलिस सुरक्षा भी ली गई। आजम खान को हिरासत में लेने के बाद टीम उन्हें अपने साथ गाजियाबाद ले गई।