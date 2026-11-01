जेल से रिहाई के बाद अब्दुल्ला आजम का छलका दर्द, बोले- 'अब्दुल्ला' नाम होने की मिल रही सजा

जागरण संवाददाता, रामपुर। दो पैन कार्ड मामले में 11 माह 14 दिन से जेल में बंद पूर्व विधायक अब्दुल्ला ने शनिवार को रिहाई के बाद अपना दर्द बयां किया। कहा कि हमें पिछले आठ सालों में जो हमारे साथ हुआ है, शायद वो किसी के साथ नहीं हुआ होगा। भैंस चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी के मुकदमे दर्ज किए गए। आजम साहब को 10 साल की सजा टीवी, फ्रिज चोरी करने में नहीं, करवाने में हुई और उस जगह पर हो गई, जहां पर कभी मकान थे ही नहीं।

जेल से रिहाई के बाद बोले पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम अब्दुल्ला ने कहा कि मैं बदनसीब, जिसकी पैदाइश का वीडियो एवीडेंस है। अस्पताल का रिकॉर्ड है। मां की मैटरनिटी लीव से लेकर हर जरूरी दस्तावेज है। बावजूद इसके मैं पिछले सात साल से सिर्फ इस बात की सजा काट रहा हूं कि मैंने गलत जन्मतिथि ठीक क्यों कराई। मेरी बदनसीबी है कि मैं इस बात को साबित नहीं कर सका, क्योंकि मेरा नाम अब्दुल्ला है। अगर मेरा नाम अब्दुल्ला नहीं होता तो शायद मैं इस सच को साबित कर लेता। हमारे पास अधिकार नहीं है। हम इंसान नहीं हैं। हम जानवर हैं और यही वजह है कि इतनी बेइज्जती और जिल्लत के बाद भी जिंदा हैं।