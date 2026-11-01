आजम खान को आज गाजियाबाद कोर्ट में पेश करेगी ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्रवर्तन निदेशालय (ED) आज रविवार को आजम खान से पूछताछ के बाद उन्हें गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। आजम खान के जौहर ट्रस्ट के खिलाफ साल 2019 में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद ईडी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को शनिवार को रामपुर जेल से रिहा होते ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर अपनी कस्टडी में ले लिया था। करीबियों से पूछताछ की गई इस जांच के दौरान जौहर ट्रस्ट के पदाधिकारियों और आजम खान के करीबियों से पूछताछ की गई थी। इसके अलावा 13 अक्टूबर को ईडी की टीम ने रामपुर जिला जेल पहुंचकर खुद आजम खान से भी पूछताछ की थी।