कंटेनर की चपेट में आकर टीचर की मौत, साइकिल से जा रहे थे घर; मचा कोहराम
एक हृदयविदारक घटना में, एक शिक्षक की कंटेनर ट्रक की चपेट में आने से दुखद मौत हो गई। यह दुर्घटना उस समय हुई जब शिक्षक साइकिल से घर जा रहे थे। इस दुखद घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।
संवाद सूत्र, सैफनी। शाहबाद–बिलारी मार्ग स्थित बस स्टैंड के समीप शुक्रवार सुबह हुए सड़क हादसे में कंटेनर की चपेट में आकर निजी स्कूल के एक शिक्षक की मौत हो गई। वह साइकिल से अपने घर से स्कूल जा रहे थे।
मुहल्ला डेरा पटवों बाला निवासी 68 वर्षीय शिक्षक कृष्णपाल जोशी निजी कालेज सर सैय्यद इंटर कालेज में पढ़ाते हैं। वह शुक्रवार सुबह अपने घर से साइकिल से बिलारी मार्ग पर स्थित सर सैयद इंटर कालेज जा रहे थे। जैसे ही वह शाहबाद बिलारी मार्ग स्थित नगर में बस स्टैंड पर पहुंचे तभी शाहबाद की तरफ से आ रहे ट्रक (कंटेनर) ने साइकिल पर सवार शिक्षक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में शिक्षक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर परिजन भी रोते बिलखते हुए घटनास्थल पर पहुंच गए।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। उनके निधन की खबर से विद्यालय परिवार, शिक्षकों व छात्रों में शोक व्याप्त हो गया। हादसे के बाद कंटेनरचालक वाहन लेकर फरार हो गया है। पुलिस वाहन की तलाश में लगी हुई है। शिक्षक के निधन की खबर मिलते ही कालेज में शोक व्याप्त हो गया। जो शिक्षक हर दिन छात्रों को मुस्कान और प्रेरणा देते थे, आज उनकी याद में उन छात्रों की आंखें नम थीं।
विद्यालय परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। कई छात्र उनके फोटो के सामने खामोशी से बैठे आंसू पोंछते दिखाई दिए। सबकी जुबान पर एक ही बात थी हमने सिर्फ शिक्षक नहीं, एक पिता के समान मार्ग दर्शक खो दिया। कृष्णपाल जोशी के जाने से छात्रों के दिलों में एक ऐसा खालीपन पैदा हो गया है, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है।
