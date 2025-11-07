संवाद सूत्र, सैफनी। शाहबाद–बिलारी मार्ग स्थित बस स्टैंड के समीप शुक्रवार सुबह हुए सड़क हादसे में कंटेनर की चपेट में आकर निजी स्कूल के एक शिक्षक की मौत हो गई। वह साइकिल से अपने घर से स्कूल जा रहे थे।

मुहल्ला डेरा पटवों बाला निवासी 68 वर्षीय शिक्षक कृष्णपाल जोशी निजी कालेज सर सैय्यद इंटर कालेज में पढ़ाते हैं। वह शुक्रवार सुबह अपने घर से साइकिल से बिलारी मार्ग पर स्थित सर सैयद इंटर कालेज जा रहे थे। जैसे ही वह शाहबाद बिलारी मार्ग स्थित नगर में बस स्टैंड पर पहुंचे तभी शाहबाद की तरफ से आ रहे ट्रक (कंटेनर) ने साइकिल पर सवार शिक्षक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में शिक्षक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर परिजन भी रोते बिलखते हुए घटनास्थल पर पहुंच गए।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। उनके निधन की खबर से विद्यालय परिवार, शिक्षकों व छात्रों में शोक व्याप्त हो गया। हादसे के बाद कंटेनरचालक वाहन लेकर फरार हो गया है। पुलिस वाहन की तलाश में लगी हुई है। शिक्षक के निधन की खबर मिलते ही कालेज में शोक व्याप्त हो गया। जो शिक्षक हर दिन छात्रों को मुस्कान और प्रेरणा देते थे, आज उनकी याद में उन छात्रों की आंखें नम थीं।