युवक ने फांसी लगाकर दी जान, मायके गई पत्नी और बच्चों के न लौटने से था परेशान



संवाद सूत्र, मसवासी। चौकी क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने पारिवारिक विवाद से उत्पन्न मानसिक तनाव के चलते कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। युवक का लगभग एक सप्ताह पूर्व अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के बाद पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई थी।

बताया जाता है कि युवक ने पत्नी और बच्चों को वापस बुलाने के लिए कई बार फोन किया लेकिन उनके न लौटने से वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। मंगलवार की सुबह युवक ने घर में कमरे के भीतर रस्सी के फंदे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया गया है कि इस दौरान कोई युवक उससे मिलने आया था।