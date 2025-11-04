Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवक ने फांसी लगाकर दी जान, मायके गई पत्नी और बच्चों के न लौटने से था परेशान

    By Radhey Shyam Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:15 PM (IST)

    एक युवक ने अपनी पत्नी और बच्चों के मायके से वापस न लौटने के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार, वह इस बात से बहुत परेशान था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

    prefferd source google
    Hero Image


    संवाद सूत्र, मसवासी। चौकी क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने पारिवारिक विवाद से उत्पन्न मानसिक तनाव के चलते कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। युवक का लगभग एक सप्ताह पूर्व अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के बाद पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया जाता है कि युवक ने पत्नी और बच्चों को वापस बुलाने के लिए कई बार फोन किया लेकिन उनके न लौटने से वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। मंगलवार की सुबह युवक ने घर में कमरे के भीतर रस्सी के फंदे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया गया है कि इस दौरान कोई युवक उससे मिलने आया था।

    जब वह कमरे में गया तब युवक को लटका देख उसके होश उड़ गए और उसने आसपास के लोगों को जानकारी दी। जिसके बाद तमाम लोगों की भीड़ उसके घर एकत्र हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंचे तो चीख-पुकार मच गई। चौकी प्रभारी अजय कुमार शुक्ला ने घटना की जानकारी से इंकार किया है।