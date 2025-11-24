Language
    अब 24 घंटे मिलेगी पोस्ट ऑफिस में ये सुविधा, रामपुर के लोगों के लिए अच्छी खबर

    By Radhey Shyam Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:55 PM (IST)

    रामपुर में डाकघर ने स्पीड पोस्ट और पार्सल बुकिंग की सुविधा 24 घंटे के लिए शुरू कर दी है। यह सुविधा मुख्य डाकघर में उपलब्ध है, जिससे व्यापारियों और नागरिकों को अपनी डाक भेजने में आसानी होगी। अब लोग दिन या रात किसी भी समय अपनी डाक भेज सकते हैं।

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, जागरण रामपुर। स्पीड पोस्ट व पार्सल बुक कराने के लिए अब आपको काम धाम छोड़कर सुबह नौ से शाम पांच के बीच ही डाकघर पहुंचने के लिए दौड़ नहीं लगानी होगी। डाक विभाग ने प्रधान डाकघर में 24 घंटे स्पीड पोस्ट व पार्सल बुक कराने की सुविधा शुरु की है। अब सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे में कभी भी आम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से पहुंचकर बुकिंग करा सकेंगे।

    ग्राहकों की सहूलियत के लिए प्रधान डाकघर में शुरू की गई व्यवस्था


    पोस्ट ऑफिस में पार्सल और स्पीड पोस्ट बुक कराने के लिए लोगों में मारामारी रहती है। स्पीड पोस्ट और पार्सल के लिए सुबह नौ बजे से पोस्ट आफिस में भीड़ लगनी शुरु हो जाती है। सुबह से लेकर शाम पांच बजे तक स्पीडपोस्ट और पार्सल बुक कराने का समय होने के कारण नौकरी पेशा लोग और व्यापारियों समेत जरूरतमंद लोग परेशान रहते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी नाैकरीपेशा लोगों को होती है। जह वह डयूटी पर जाते हैं तो पोस्ट ऑफिस खुलता है और डयूटी से वापस आने पर पोस्ट ऑफिस बंद हो जाता है। नौकरीपेशा और व्यापारियों की समस्या को देखते हुए विभाग ने मुख्य डाकघर में स्पीड पोस्ट और पार्सल सेवा को 24 घंटे खोलने का निर्णय लिया है।




    प्रधान डाकघर में सबसे अधिक बुकिंग पार्सल और स्पीड पाेस्ट की होती है। रजिस्ट्री बंद होने के बाद स्पीड पोस्ट कराने वाले भी बढ़े हैं। इस वजह से दिन में लंबी कतार लगती है। कनेक्टिविटी सहित अन्य दिक्कतों की वजह से भी लोग जूझते हैं। ऐसे में 24 घंटे बुकिंग की सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा का फायदा त्योहारी सीजन में सबसे ज्यादा होगा। नौकरी पेशा लोग और व्यापारी भी इस सेवा से लाभान्वित होंगे। भूपेंद्र सिंह, पोस्ट मास्टर, मुख्य डाकघर रामपुर।


    बोले लोग: नई सुविधा से मिलेगी सहूलियत


    नई सुविधा से राहत मिलेगी। काम खत्म होने के बाद अधिवक्ता व अन्य लोग शाम या देर रात डाकघर जाकर भी बुकिंग करा सकते हैं। जितेंद्र प्रधान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिला कचहरी


    व्यापारी वर्ग के लिए डाक विभाग ने बड़ी राहत दी हैं। 24 घंटे बुकिंग सेवा से व्यापारी किसी भी समय जाकर अपना पार्सल बुक करा सकता है। संदीप अग्रवाल सोनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल


    नौकरीपेशा वर्ग के साथ वकील, व्यापारी और वह लोग जो व्यस्तता के चलते दिन में डाकघर नहीं आ सकते, वह रात में आकर बुकिंग करा सकते हैं। मुहम्मद नाजिम, शिक्षक, रामपुर


    रक्षाबंधन के समय राखियों की बुकिंग कराने के लिए लंबी कतार में लगने से लोगों को निजात मिलेगी। व्यापारियों व कर्मचारियों को भी इस सुविधा से लाभ होगा। दिनेश कुमार प्रजापति, बीमा सलाहकार