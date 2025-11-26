SP विद्या सागर मिश्र की नई पहल: मोबालत लत छुड़वाने के लिए थानों में बने प्ले ग्राउंड, प्रेक्टिस कर रहे बच्चे

जागरण संवाददाता, रामपुर। थाना परिसर में गंदगी के बीच खड़े कबाड़ वाहनों का परिदृश्य हर किसी के मन में कौंधता रहता है। मगर अब इन परिसरों में बच्चे खेलते नजर आएंगे। पुलिसकर्मी भी इसमें बैडमिंटन और वालीबाल की प्रेक्टिस कर सकेंगे। इससे बच्चों की मोबाइल की लत भी छूटेगी। एसपी ने नगर कोतवाली और थाना सिविल लाइंस परिसर में खेल मैदान विकसित करा दिया है।

एसपी ने मोबाइल की लत छुड़वाने को शुरू की नई पहल

मंगलवार को सिविल लाइंस पहुंचे एसपी विद्या सागर मिश्र ने थाना परिसर में विकसित किए गए खेल मैदान का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यहां पर बच्चे बैडमिंटन खेलते नजर आए तो थाने का परिदृश्य ही बदल गया। एसपी ने बताया कि कई थाना परिसर में पर्याप्त स्थान मौजूद होने के बावजूद उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। परिसर में खाली स्थान पर कबाड़ वाहन या अन्य चीजें डालकर गंदगी फैलाई जाती है।