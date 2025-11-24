यूपी के इस जिले में 28 करोड़ की लागत से बनेगा नया पुल, लोक निर्माण विभाग कराएगा निर्माण कार्य

संवाद सहयोगी, रामपुर। पटवाई जौलपुर मार्ग पर स्थित जर्जर सोहना पुल का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए शहर विधायक आकाश सक्सेना ने शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद शासन से पुल निर्माण की मंजूरी मिल गई है। 28 करोड़ रूपये से अधिक की लागत से पुल बनकर तैयार होगा। इससे क्षेत्र की लाखों लोगों को लाभ होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पटवाई जौलपुर मार्ग स्थित सोहना पुल जर्जर हो गया था। जिस कारण पिछले कई वर्षाें से भारी वाहनों का आवागमन बंद था। ऐसे में लोगों को 15 से 20 किलोमीटर अधिक सफर करना पड़ता था, जिस कारण न सिर्फ लोगों को दिक्कतें होती थीं, बल्कि अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ता है। वहीं, यह मार्ग भी जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है।

लिहाजा, क्षेत्रीय बाशिंदे लंबे समय से पुल के निर्माण की मांग कर रहे थे। लोगों की मांग के अनुरूप शहर विधायक आकाश सक्सेना पुल निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेज दिया था। साथ ही इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात की थी। जिसके बाद अब शासन ने पुल निर्माण को मंजूरी दे दी है।

इसके तहत पुल के निर्माण में 28.3 करोड़ रूपये की लागत आएगी। यह पुल बनने से सिर्फ रामपुर ही नहीं, बल्कि मुरादाबाद जिले के गांवों को भी लाभ होगा। लाखों लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगी। विभागीय अफसरों के अनुसार जल्द ही पुल का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।

सोहना पुल लंबे समय से खराब हालत में था। बारिश के मौसम में पुल की कमजोर स्थिति के कारण क्षेत्रवासियों को भारी जोखिम उठाना पड़ता था। भारी वाहनों का आवागमन तो पुल से बंद हो ही गया था। ऐसे में पुल निर्माण क्षेत्र की आवश्यकता थी। मुझे विश्वास है कि लोक निर्माण विभाग समयसीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पुल का निर्माण पूरा करेगा, जिससे लाखों लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। -आकाश सक्सेना, नगर विधायक, रामपुर।