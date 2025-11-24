Language
    यूपी के इस जिले में 28 करोड़ की लागत से बनेगा नया पुल, लोक निर्माण विभाग कराएगा निर्माण कार्य

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:54 PM (IST)

    रामपुर के पटवाई-जौलपुर मार्ग पर स्थित सोहना पुल के पुनर्निर्माण को मंजूरी मिल गई है। विधायक आकाश सक्सेना के प्रस्ताव पर सरकार 28 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पुल बनाएगी। पुल जर्जर होने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। इस पुल के बनने से रामपुर और मुरादाबाद के लाखों लोगों को फायदा होगा और उनका सफर आसान हो जाएगा।

    संवाद सहयोगी, रामपुर। पटवाई जौलपुर मार्ग पर स्थित जर्जर सोहना पुल का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए शहर विधायक आकाश सक्सेना ने शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद शासन से पुल निर्माण की मंजूरी मिल गई है। 28 करोड़ रूपये से अधिक की लागत से पुल बनकर तैयार होगा। इससे क्षेत्र की लाखों लोगों को लाभ होगा।

    पटवाई जौलपुर मार्ग स्थित सोहना पुल जर्जर हो गया था। जिस कारण पिछले कई वर्षाें से भारी वाहनों का आवागमन बंद था। ऐसे में लोगों को 15 से 20 किलोमीटर अधिक सफर करना पड़ता था, जिस कारण न सिर्फ लोगों को दिक्कतें होती थीं, बल्कि अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ता है। वहीं, यह मार्ग भी जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है।

    लिहाजा, क्षेत्रीय बाशिंदे लंबे समय से पुल के निर्माण की मांग कर रहे थे। लोगों की मांग के अनुरूप शहर विधायक आकाश सक्सेना पुल निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेज दिया था। साथ ही इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात की थी। जिसके बाद अब शासन ने पुल निर्माण को मंजूरी दे दी है।

    इसके तहत पुल के निर्माण में 28.3 करोड़ रूपये की लागत आएगी। यह पुल बनने से सिर्फ रामपुर ही नहीं, बल्कि मुरादाबाद जिले के गांवों को भी लाभ होगा। लाखों लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगी। विभागीय अफसरों के अनुसार जल्द ही पुल का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।

    सोहना पुल लंबे समय से खराब हालत में था। बारिश के मौसम में पुल की कमजोर स्थिति के कारण क्षेत्रवासियों को भारी जोखिम उठाना पड़ता था। भारी वाहनों का आवागमन तो पुल से बंद हो ही गया था। ऐसे में पुल निर्माण क्षेत्र की आवश्यकता थी। मुझे विश्वास है कि लोक निर्माण विभाग समयसीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पुल का निर्माण पूरा करेगा, जिससे लाखों लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। -आकाश सक्सेना, नगर विधायक, रामपुर।

    पटवाई जौलपुर मार्ग पर सोहना पुल जर्जर हो गया था, जिस कारण इसका निर्माण आवश्यक था। शासन से मंजूरी मिलने के बाद पुल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। अब जल्द ही पुल का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। -गौरव, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खंड, रामपुर।