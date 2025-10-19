Language
    Diwali 2025: SP की अनूठी पहल पर बदली खाकी की छवि, रिटायर पुलिसवालों के घर पहुंच रही दीवाली की मिठाई

    By Bhaskar Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 01:02 PM (IST)

    रामपुर पुलिस ने दीपावली पर अनूठी पहल की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्र के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के घर जाकर उन्हें मिठाई और उपहार दे रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मियों और बलिदानियों के परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है, जिससे वे भावुक हैं। पुलिस की इस मानवीय पहल की सराहना हो रही है।

    Hero Image

    पुलिसवालों के घर मीठा पहुंचाने के लिए लगे पुलिसकर्मी।

    जागरण संवाददाता, रामपुर। दीपावली पर्व की खुशी में जिले की पुलिस ने इस बार अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी शामिल किया है। सभी थानेदार अपने-अपने क्षेत्र में रहने वाले विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों के घर जा रहे हैं। उन्हें मिठाई व उपहार देकर उनके साथ त्योहार की खुशियां बांट रहे हैं। पुलिस के इस संवेदनशील और मानवीय व्यवहार से सेवानिवृत्त कर्मचारी भावुक हो रहे हैं। क्षेत्र के लोग भी पुलिस की इस छवि की तारीफ कर रहे हैं।

    एसपी के निर्देश पर चलाई गई अनूठी पहल ने बदली पुलिस की छवि


    खजुरिया थाना क्षेत्र के बिसनुपुर गांव में रहने वाले सेवानिवृत्त निरीक्षक हरजीत सिंह चीमा, ग्राम पदपुरी निवासी सेवानिवृत्त उप निरीक्षक कुंवरसेन और ग्राम खेड़ा निवासी सेवानिवृत्त चालक आरक्षी पाला सिंह का कहना था कि पुलिस की यह पहल अनूठी है। हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि अब विभाग हमें याद करेगा। शुक्रवार को जब खजुरिया थाना प्रभारी पंकज पंत हमारे घर आए और दीपावली की बधाई दी। बच्चों के लिए मिठाई दी और हमें शाल पहनाकर सम्मानित किया तो काफी अच्छा लगा। थाेड़ा भावुक भी हो गए।


    सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के घर जाकर उन्हें उपहार और मिठाई दी


    शहजादनगर थाना प्रभारी हरेंद्र यादव ने भी अपने क्षेत्र में रहने वाले बलिदानियों के परिवार और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के घर जाकर उन्हें उपहार और मिठाई दी। वह ब्रजपुर और धमोरा गांव पहुंचे। ब्रजपुर में बलिदानी सीआरपीएफ जवान राजेश कुमार यादव के घर पहुंचे और उनके परिवार से मिले। धमोरा गांव में सेवानिवृत उप निरीक्षक राजेंद्र बालियान के घर पहुंचे, जो काफी बुजुर्ग हो गए थे और चारपाई पर बैठे थे। थाना प्रभारी ने उन्हें इसी तरह गले लगाकर दीपावली की बधाई दी। मिठाई और शाल पहनाकर सम्मान दिया। उनके इस व्यवहार से सेवानिवृत्त बुजुर्ग की आंखों में आंसू छलक आए।

    उनकी सेवाओं को नहीं भुलाया जा सकता

     


    सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मी भी हमारा परिवार हैं। उन्होंने अपने जीवन के कई साल विभाग की सेवा में दिए हैं। उनकी सेवा को भुलाया नहीं जा सकता है। एडीजी के निर्देश पर हमने सभी क्षेत्राधिकारियों व थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में रहने वाले सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के घर जाएं और दीपावली पर्व की खुशियां उनके साथ बांटें। विद्यासागर मिश्र, पुलिस अधीक्षक।