'SIR से भारतीय मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं, नागरिकता और मताधिकार सुरक्षित'; रामपुर में बोले मुख्तार अब्बास नकवी

भास्कर सिंह, जागरण रामपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने एसआईआर को लेकर कहा कि भारतीय मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी न तो नागरिकता खतरे में है और न ही मताधिकार। कुछ छद्म सेक्युलर दल सुनियोजित सियासी साजिश के तहत हर संवैधानिक सुधार पर सांप्रदायिक प्रहार के जरिए मुसलमानों को राजनैतिक हाशिये पर खड़ा करना चाहते हैं, ताकि उनमें असुरक्षा का बीज बोकर वोटों की फसल काट सकें।

रामपुर के दो दिवसीय दौरे पर हैं नकवी

नकवी रविवार को दो दिवसीय दौरे पर रामपुर आए थे। इस दौरान कोयला ग्राम पंचायत के मिलक बिचौला गांव में आयोजित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शानदार प्रजातंत्र की ताकत को शरारतपूर्ण परिवारतंत्र की आफ़त से बदनाम करने की बकैती बेनकाब हो रही है। वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर काल्पनिक भय-भ्रम का भंवरजाल फैलाने वाले साजिशी सिंडिकेट के सियासी संक्रमण से सावधान रहना होगा। वैध मतदाताओं की सुरक्षा, अवैध मतदाताओं की समीक्षा प्रभावी प्रजातंत्र के चुनावी व्यवस्था की निरंतर प्रकिया है।

पूर्व मंत्री नकवी ने कहा, कि साजिशी षड्यंत्र से संवैधानिक जनतंत्र को बदनाम करने में लगी लफ्फाजी की लम्पट लाबी कभी हाइड्रोजन बम का फुंका गोला तो कभी हथकंडों का थका झोला लेकर, प्रजातंत्र को परिवार तंत्र का बंधक बनाने की सनक-साजिश में लगे हैं।

वोट चोरी का साजिशी शाेर

नकवी बोले, कि वोट चोरी के साजिशी शोर के बीच बिहार में बम्पर वोटिंग ने साबित कर दिया कि सुनियोजित साजिशों का भौकाल चुनावी चौपाल पर चारों खाने चित हुआ। मतदान के प्रति लोगों को हतोत्साहित करने की आपराधिक अराजकता नाकाम हो गई है। जनता की बम्पर वोटिंग, जनतंत्र की बम्पर विक्ट्री का संदेश है। गठबंधन सामंती सनक से नहीं सियासी समझ से सफल होता है, सामंती सियासत के सत्तालोलुप सुल्तानों को समझना होगा कि सरकार सामंती टशन से नहीं, सुशासन के मिशन से बनती चलती है। सत्ता जन्मसिद्ध अधिकार नहीं, जनादेश का उपहार होता है। इसे किसी सामंती सियासत, सुल्तानी विरासत का मोहताज और मातहत नहीं बनाया जा सकता।