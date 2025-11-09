Language
    'SIR से भारतीय मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं, नागरिकता और मताधिकार सुरक्षित'; रामपुर में बोले मुख्तार अब्बास नकवी

    By BHASKAR SINGHEdited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:35 PM (IST)

    पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारतीय मुसलमानों को एसआईआर को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, उनकी नागरिकता और मताधिकार सुरक्षित हैं। उन्होंने कुछ दलों पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। नकवी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण पर जोर दिया और बिहार चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने गठबंधन की सफलता के लिए राजनीतिक समझ को आवश्यक बताया।

    रामपुर के ग्राम मिलक बिचौला में आयोजित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआआर जागरूकता कार्यक्रम में बोलते पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी।

    भास्कर सिंह, जागरण रामपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने एसआआर को लेकर कहा कि भारतीय मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी न तो नागरिकता खतरे में है और न ही मताधिकार। कुछ छद्म सेक्युलर दल सुनियोजित सियासी साजिश के तहत हर संवैधानिक सुधार पर सांप्रदायिक प्रहार के जरिए मुसलमानों को राजनैतिक हाशिये पर खड़ा करना चाहते हैं, ताकि उनमें असुरक्षा का बीज बोकर वोटों की फसल काट सकें।

    रामपुर के दो दिवसीय दौरे पर हैं नकवी


    नकवी रविवार को दो दिवसीय दौरे पर रामपुर आए थे। इस दौरान कोयला ग्राम पंचायत के मिलक बिचौला गांव में आयोजित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआआर जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शानदार प्रजातंत्र की ताकत को शरारतपूर्ण परिवारतंत्र की आफ़त से बदनाम करने की बकैती बेनकाब हो रही है। वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर काल्पनिक भय-भ्रम का भंवरजाल फैलाने वाले साजिशी सिंडिकेट के सियासी संक्रमण से सावधान रहना होगा। वैध मतदाताओं की सुरक्षा, अवैध मतदाताओं की समीक्षा प्रभावी प्रजातंत्र के चुनावी व्यवस्था की निरंतर प्रकिया है।

    पूर्व मंत्री नकवी ने कहा, कि साजिशी षड्यंत्र से संवैधानिक जनतंत्र को बदनाम करने में लगी लफ्फाजी की लम्पट लाबी कभी हाइड्रोजन बम का फुंका गोला तो कभी हथकंडों का थका झोला लेकर, प्रजातंत्र को परिवार तंत्र का बंधक बनाने की सनक-साजिश में लगे हैं।

     

    वोट चोरी का साजिशी शाेर

     


    नकवी बोले, कि वोट चोरी के साजिशी शोर के बीच बिहार में बम्पर वोटिंग ने साबित कर दिया कि सुनियोजित साजिशों का भौकाल चुनावी चौपाल पर चारों खाने चित हुआ। मतदान के प्रति लोगों को हतोत्साहित करने की आपराधिक अराजकता नाकाम हो गई है। जनता की बम्पर वोटिंग, जनतंत्र की बम्पर विक्ट्री का संदेश है। गठबंधन सामंती सनक से नहीं सियासी समझ से सफल होता है, सामंती सियासत के सत्तालोलुप सुल्तानों को समझना होगा कि सरकार सामंती टशन से नहीं, सुशासन के मिशन से बनती चलती है। सत्ता जन्मसिद्ध अधिकार नहीं, जनादेश का उपहार होता है। इसे किसी सामंती सियासत, सुल्तानी विरासत का मोहताज और मातहत नहीं बनाया जा सकता।

     

    शाेकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे नकवी


    इससे पहले नकवी आवास विकास गंगापुर निवासी चिरंजीव गुड्डू की माता जी के स्वर्गवास से शोकाकुल परिवार से मिलने भी गए। शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

    इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी, पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल, पूरन लोधी, जगपाल यादव, प्रदीप गुप्ता, कपिल आर्य, रविंद्र रवि, सतनाम सिंह, मोहन लोधी, भारत भूषण गुप्ता, संजय चंद्रा, सोनू लोधी, अजय सैनी, कृष्ण अवतार लोधी, पूरन प्रधान, लालता प्रसाद, कांता प्रसाद, मोहनलाल, इरशाद, ताहिर, लाल सिंह, विजेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे।