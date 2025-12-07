Language
    संजय सिंह ने रामपुर में नूरजहां से की मुलाकात, SIR प्रक्रिया में दर्ज FIR मामले को संसद में उठाने की कही बात

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 10:41 PM (IST)

    आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने नूरजहां से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में दर्ज एफआईआर के माम ...और पढ़ें

    सांसद संजय सिंह ने नूरजहां के घर पहुंचकर की मुलाकात।

    जागरण संवाददाता, रामपुर। कुवैत में रहकर नौकरी करने वाले आमिर व दानिश के एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर प्राथमिकी के मामले में सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोपित नूरजहां के घर पहुंचकर उनसे बात की। इसके बाद कहा कि यह मुसलमानों को डराने का प्रयास है, मुद्दे को संसद में उठाएंगे।

    रविवार शाम लगभग सात बजे संजय सिंह व आप के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ज्वालानगर स्थित नूरजहां के घर पहुंचे। उनसे बातचीत के बाद मीडिया से कहा कि मुकदमा दर्ज किए जाने से विदेश में आजीविका कमाने वाले रामपुर के हजरों प्रवासी मजदूरों के परिवारों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है।

    मुल्क के करोड़ों लोग रोजी-रोटी कमाने के लिए दूसरे देशों में काम करते हैं, बिना किसी अन्य देश की नागरिकता लिए हुए। ऐसे में इस प्रकार की कार्रवाई से डर का वातावरण बन गया है। कहा, किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता पर कोई सवाल नहीं उठने दिया जाएगा।

    बोले कि कुवैत में रहकर नौकरी करने वाले अमीर और दानिश की मां नूरजहां पर जो मुकदमा किया गया है वह बेबुनियाद है। फार्म में साफ लिखा है कि कोई भी घर का वयस्क व्यक्ति अपना संबंध लिखकर फार्म भर सकता है। कहा, कल संसद भवन में यह मुद्दा मजबूती से उठाएंगे।

    डीएम बोले-भरना चाहिए फार्म-6A

    जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि विदेश में रहने वाले लोगों के स्वजन को फार्म-6 ए भरकर उनका ब्योरा दिया जाना चाहिए। इसकी व्यवस्था अलग है। अगर एसआईआर में विदेश में रह रहे लोगों को स्थानीय वासी बताकर गलत सूचना दी गई तो पूरी प्रक्रिया ही गड़बड़ा जाएगी।