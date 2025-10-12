Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Azam Khan News: आजम खान को फिर मिली वाई श्रेणी सुरक्षा, 23 महीने बाद गनर के बीच रहेंगे सपा नेता

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:50 PM (IST)

    रामपुर से मिली खबर के अनुसार, जेल से रिहा होते ही आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि उनकी सुरक्षा में दो पुलिसकर्मी हमेशा तैनात रहेंगे। यह फैसला उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि वे हाल ही में जमानत पर रिहा हुए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    सपा नेता आजम खां को जेल से रिहाई के बाद तत्काल सुरक्षा मिली। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खां को जेल से बाहर आते ही सुरक्षा वापस दे दी गई थी। उनकी सुरक्षा में तीन गनर उपलब्ध कराए गए हैं। आजम खां को शासन से पहले से सुरक्षा मिली हुई है। उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। 18 अक्टूबर 2023 को उनके जेल जाने के बाद सुरक्षा वापस ले ली थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    23 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं आजम खां

    वह 23 माह से सीतापुर जेल में बंद थे। पिछले माह 23 सितंबर को वह जेल से जमानत पर बाहर आए थे। पुलिस लाइन के आरआ का कार्यभार देख रहे जेएस भाटी ने बताया कि जेल से बाहर आते ही उनकी सुरक्षा में तीन गनर उपलब्ध करा दिए थे। इनमें दो गनर पुलिस लाइन से है, जबकि एक थाने से भेजा है।

    सपा के दिग्गज नेता हैं आजम खां

    आजम खां 10 बार के विधायक व चार बार मंत्री व नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। लोकसभा व राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं।