Azam Khan News: आजम खान को फिर मिली वाई श्रेणी सुरक्षा, 23 महीने बाद गनर के बीच रहेंगे सपा नेता
रामपुर से मिली खबर के अनुसार, जेल से रिहा होते ही आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि उनकी सुरक्षा में दो पुलिसकर्मी हमेशा तैनात रहेंगे। यह फैसला उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि वे हाल ही में जमानत पर रिहा हुए हैं।
जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खां को जेल से बाहर आते ही सुरक्षा वापस दे दी गई थी। उनकी सुरक्षा में तीन गनर उपलब्ध कराए गए हैं। आजम खां को शासन से पहले से सुरक्षा मिली हुई है। उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। 18 अक्टूबर 2023 को उनके जेल जाने के बाद सुरक्षा वापस ले ली थी।
23 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं आजम खां
वह 23 माह से सीतापुर जेल में बंद थे। पिछले माह 23 सितंबर को वह जेल से जमानत पर बाहर आए थे। पुलिस लाइन के आरआई का कार्यभार देख रहे जेएस भाटी ने बताया कि जेल से बाहर आते ही उनकी सुरक्षा में तीन गनर उपलब्ध करा दिए थे। इनमें दो गनर पुलिस लाइन से है, जबकि एक थाने से भेजा है।
सपा के दिग्गज नेता हैं आजम खां
आजम खां 10 बार के विधायक व चार बार मंत्री व नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। लोकसभा व राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।