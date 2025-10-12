Azam Khan News: आजम खान को फिर मिली वाई श्रेणी सुरक्षा, 23 महीने बाद गनर के बीच रहेंगे सपा नेता

जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खां को जेल से बाहर आते ही सुरक्षा वापस दे दी गई थी। उनकी सुरक्षा में तीन गनर उपलब्ध कराए गए हैं। आजम खां को शासन से पहले से सुरक्षा मिली हुई है। उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। 18 अक्टूबर 2023 को उनके जेल जाने के बाद सुरक्षा वापस ले ली थी।

23 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं आजम खां वह 23 माह से सीतापुर जेल में बंद थे। पिछले माह 23 सितंबर को वह जेल से जमानत पर बाहर आए थे। पुलिस लाइन के आरआई का कार्यभार देख रहे जेएस भाटी ने बताया कि जेल से बाहर आते ही उनकी सुरक्षा में तीन गनर उपलब्ध करा दिए थे। इनमें दो गनर पुलिस लाइन से है, जबकि एक थाने से भेजा है।