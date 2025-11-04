Language
    Rampur Route Divert: तिगरी मेले के लिए हाईवे पर रूट बदला, गंगा में दीपदान के लिए आएंगे श्रद्धालु

    By Bhaskar Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 01:16 PM (IST)

    अमरोहा में तिगरी मेले के चलते आज से हाईवे पर रूट डायवर्जन होगा। यातायात पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है और बैरियर लगाए हैं। यह व्यवस्था 6 नवंबर तक रहेगी। गंगा में दीपदान के चलते भीड़ बढ़ने का अनुमान है। वाहनों को अजीतपुर बाईपास और भमरौआ बाईपास से भेजा जाएगा। डायवर्जन प्वाइंट पर पुलिस तैनात रहेगी।

    जागरण संवाददाता, रामपुर। अमरोहा में लगने वाले तिगरी मेले के चलते मंगलवार को हाईवे पर रूट डायवर्जन है। इसे लेकर यातायात पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली। हाईवे पर जगह-जगह बैरियर लगा दिए। डायवर्जन व्यवस्था छह नवंबर तक प्रभावी रहेगी।
    अमरोहा का तिगरी मेला पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा उत्सव है। यहां गंगा नदी के तट पर विशाल मेला लगता है। कई दिन तक चलने वाले इस मेले में आसपास के कई जिलों से लोग जाते हैं। मंगलवार को गंगा में दीपदान किया जाता है। इसके चलते वहां भीड़ अधिक होने का अनुमान है। इसे लेकर हाईवे पर रूट डायवर्जन की व्यवस्था की गई है।

    यातायात प्रभारी नवनीत सिंघवाल ने बताया कि डायवर्जन की तैयारियों के आदेश मिले हैं। इसके अनुसार डायवर्जन प्वाइंट बना लिए हैं। सभी वाहनों को अजीतपुर बाईपास से शाहबाद रोड पर भेजा जाएगा। उत्तराखंड से आने वाले वाहनों को चाकू चौराहा के पास से शहर के अंदर जाने के बजाय भमरौआ बाईपास से भेजा जाएगा। बाद में उन्हें शहजादनगर बाईपास से अजीतपुर तक लाया जाएगा। यहां से शाहबाद रोड भेजा जाएगा।

    अजीतपुर पर डायवर्जन प्वाइंट बना दिया है। वहां पुलिस की ड्यूटी लगाई जाएगी। डायवर्जन की व्यवस्था छह नवंबर तक रहेगी। डायवर्जन को लेकर तैयारी कर ली है। मंगलवार को डायवर्जन के संबंध में जैसे ही आदेश मिलेंगे, व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। इस दौरान वाहन चालकों को परेशानी से बचाने के लिए डायवर्जन प्वाइंट पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है।