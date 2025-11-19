रामपुर में नैनीताल हाईवे पर सड़क दुर्घटना में महिला की मौत, बाइक सवार बेटा घायल

संवाद सहयोगी, बिलासपुर। नैनीताल हाईवे गांव ईसानगर के पास बेटे के साथ बाइक से जा रही महिला की सड़क दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई। पहले किसी वाहन ने बाइक को टक्कर मारी और इसके बाद बाइक से उछलकर सड़क पर गिरी महिला को पीछे से आ रहे डंपर ने कुचल दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह दुर्घटना हाईवे स्थित ईसानगर पुलिस चौकी के पास हुई। करीब 45 वर्षीय मृतक महिला कमलेश गंगवार केमरी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव की रहने वाली थीं। उनके पति गिरीश गंगवार रुद्रपुर उत्तराखंड स्थित किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। बुधवार दोपहर वह अपने बेटे हरेंद्र गंगवार के साथ बाइक से रुद्रपुर से गांव जा रही थी।

ईसानगर पुलिस चौकी के निकट पीछे से आ रहे किसी वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। इसके बाद महिला बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरी और तभी पीछे से आ रहे एक डंपर के पहिये के नीचे आ गई। सिर कुचल जाने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई।