शादी के कार्ड बांटने निकले युवक की सड़क हादसे में मौत, चार दिसंबर को जानी है छोटे भाई की बरात
रामपुर में छोटे भाई की शादी के कार्ड बांटने आए बदायूं के युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। उसकी बाइक में अज्ञात कार ने टक्कर मार दी। सूचना पर रिश्तेदार और परिजन रोते-बिलखते सीएचसी पहुंच गए।
संवाद सूत्र, शाहबाद। छोटे भाई की शादी के कार्ड बांटने आए बदायूं के युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। उसकी बाइक में अज्ञात कार ने टक्कर मार दी। सूचना पर रिश्तेदार और परिजन रोते-बिलखते सीएचसी पहुंच गए।
जनपद बदायूं के बिसौली क्षेत्र के गांव जमालपुर निवासी ओमप्रकाश के छोटे बेटे बांकेलाल की चार दिसम्बर को शादी है। छोटे भाई की शादी के कार्ड बांटने के लिए ओमप्रकाश का बड़ा बेटा लोकेश राजपूत (25) शाहबाद क्षेत्र में रिश्तेदारों के यहां आया था।
दिनभर नवाबपुरा और लश्करगंज आदि गांवों में रिश्तेदारों को कार्ड बांटने के बाद वह शुक्रवार देर शाम बाइक से अपने गांव जमालपुर के लिए निकला था। नवाबपुरा गांव से कुछ दूर पहुंचते ही शाहबाद-चंदौसी मार्ग पर लक्खी बाग के पास उसकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में वह बुरी तरह जख्मी हो गया। मौके पर जुटे लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी। लोगों का आरोप है कि एम्बुलेंस एक घंटे के बाद पहुंची। इस बीच करीब आधा घंटे तक तड़प-तड़पकर लोकेश ने दम तोड़ दिया। सूचना पर मृतक के रिश्तेदार सीएचसी पहुंच गए।
बिना हेलमेट निकला था लोकेश
सीएचसी पर जुटे मृतक के रिश्तेदारों ने बताया कि कार्ड बांटते समय शाम होती देखकर उसे जाने से मना किया था। एक रिश्तेदार ने बाइक भी घर में खड़ी कर ली थी। लेकिन लोकेश नहीं माना और अंधेरे में ही अपने गांव ले लिए रवाना हो गया। इधर, लोगों में चर्चा थी कि लोकेश ने हेलमेट नहीं लगाया था। हेलमेट लगाए होता तो उसकी जान बच सकती थी।
