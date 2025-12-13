टांडा में नगर पालिका की दुकानों का किराया 25% बढ़ा, साप्ताहिक बाजार शिफ्ट होगा

संवाद सहयोगी, जागरण. टांडा। नगर पालिका बोर्ड की बैठक में सभासदों की छुटपुट नोकझौंक के बीच पालिका की दुकानों पर 25 प्रतिशत किराया बढ़ाने, नगर पालिका कार्यालय व परिसर में दुकानें बनवाने समेत पांच प्रस्ताव पारित हुए। जबकि, नगर पालिका की आय बढ़ाने को दाखिल खारिज की फीस मकान के अनुसार बढ़ाने तथा ठेका तहबाजारी आदि प्रस्ताव अगली बैठक के लिए टाल गए।

दाखिल खारिज की फीस बढ़ाने और ठेका तहबाजारी के प्रस्ताव टले शुक्रवार को हुई नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक में अधिशासी अधिकारी वंदना शर्मा ने सभासदों से कहा कि बैठक का उद्देश्य विकास कार्यों के साथ ही नगर पालिका की आय बढ़ाने का है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष साहिबा सरफराज ने कहा कि सकारात्मक सोच के साथ सभी मकसद सिर्फ विकास होना चाहिए। ईओ ने बताया कि नगर पालिका परिषद की आय मानक के अनुरूप नहीं है तथा भवन निर्माण भी नियमानुसार नहीं हो रहे। उन्होंने दाखिल खारिज की फीस बढ़ाये का प्रस्ताव रखा। जिस पर सभासद महमूद नायक, मेराजुल इस्लाम आदि ने हाउस टैक्स और नए-नए टैक्स से जनता की बढ़ रही परेशानी का मुद्दा उठाया।

टांडा नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक में पांच प्रस्ताव हुए पारित सभासद एम. सगीर ने पहले से कट रही फीस में बदलाव न करने की मांग की। जिसपर ईओ ने स्पष्ट किया कि फीस वही है। किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इस पर निर्णय अगली बैठक के लिए टाल दिया गया। ठेका तहबाजारी और सड़क पर गलत तरीके से लग रही दुकानों को रोकने का मुद्दा भी उठा। अमीर जहां आदि ने तहबाजारी का विरोध किया। विरोध के चलते उसे भी अगली बैठक को टल गया। सभासदों ने साप्ताहिक बाजार को हटाकर नई जगह शिफ्ट करने की मांग की। बाजार को मेला मैदान में शिफ्ट करने पर विचार अगली बैठक में करने पर सहमति बनी।

नगर पालिका की दुकानों के किराये में बढ़ोत्तरी नगर पालिका की दुकानों के किराये में बढ़ोतरी पर भी चर्चा हुई। एम सगीर, तस्लीम पहलवान, मेराजुल और महमूद नायक सहित कई सभासदों ने अधिक बोझ न डालते हुए 25 प्रतिशत वृद्धि पर सहमति जताई। सेप्टिक मैनेजमेंट में सफाई व्यवस्था, खुले में गंदगी न हो, इसके निस्तारण नगर पालिका के नियमों के अनुसार पालन कराने पर सहमति बनी। हिंदुस्तान राइस मिल के सामने स्थित सिंचाई विभाग आदि सरकारी जमीनों को लेकर चर्चा हुई। अनुमति के बाद पार्क विकसित करने का सुझाव सहमति से पारित हुआ।

ध्वस्त की गई दुकानों की किरायेदारी समाप्त करने पर सहमति नगर पालिका की पीडब्ल्यूडी द्वारा ध्वस्त की गई दुकानों की किरायेदारी समाप्त करने पर सहमति बनी। सभासद एम. सगीर ने टूटी हुई दुकानों के पुनर्निर्माण की मांग की। जिसपर ईओ ने प्रयास किये जाने का आश्वसन दिया। नगर पालिका कार्यालय परिसर में दुकानों व नवीन कार्यालय का निर्माण कराने पर सहमति बनी। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज साहिबा व अधिशासी अधिकारी वंदना शर्मा ने नव निर्मित डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी में फिलहाल 50 सीटें उपलब्ध हैं जिन्हें आगे 300 सीटों तक बढ़ाया जाएगा।