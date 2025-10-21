दीपावली पर RDA की गेटबंद कॉलोनी के भूखंडों की बुकिंग में आई तेजी, ऑनलाइन बुकिंग में 800 से अधिक कर चुके हैं आवेदन

जागरण संवाददाता, रामपुर। रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गेटबंद टाउनशिप विकसित करने का कार्य तेजी पर है। इसकी समस्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद भूखंडों की बुकिंग की जा रही है। दीपावली पर एकाएक इसमें तेजी आई। ऑनलाइन भूखंड बुक कराए गए। इनकी संख्या आठ सौ अधिक हो गई है, जबकि कुल प्लाट 1289 के लगभग हैं।

रामपुर विकास प्राधिकरण की इस पहली टाउनशिप के लिए आठ अक्टूबर से पंजीकरण हो रहे हैं। वैसे तो पंजीकरण आनलाइन व आफलाइन दोनों माध्यम से हो रहा है । भूखंडों की बुकिंग के लिए आवेदन किए जाने की आनलाइन प्रक्रिया पहले दिन से तेजी पकड़े हुए है। वहीं आरडीए टाउनशिप के लिए सड़कों के निर्माण संबंधी करीब 46 करोड़ से अधिक के टेंडर की प्रक्रिया करने के साथ पेयजलापूर्ति पूर्ति के लिए ओवरहेडटैंक का निर्माण व बिजली की अंडरग्राउंड लाइनों को टंच बनवाने के लिए भी कार्य में तेजी दिखाई दे रही ।

भमरौवा व पहाड़ी आदि में आरडीए की इस पहली टाउनशिप को विकसित किया जा रहा है। इसके लिए शासन से स्वीकृति के साथ ही रेरा से अनुमति भी मिल चुकी है। इसमें कुल 1289 प्लाट हैं। प्लाट 86, 134, 193, 239, 344, 538, 956, 1195 स्क्वायर यार्ड एरिया साइज के प्लाट बुकिंग के लिए हैं। इच्छुक लोग दोनों माध्यम से आवेदन कर रहे हैं। यह आवेदन 31 अक्टूबर तक किया जा सकता है। आरडीए की इस प्रस्तावित पहली आवासीय योजना को तीन साल में विकसित करने का लक्ष्य है।

रामपुर विकास प्राधिकरण का बजट 6.68 करोड़ रुपये से बढ़कर 833 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। प्राधिकरण अब नया रामपुर के रूप में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है। इसका कार्य तेजी पर है। कालोनी दो जोन की सड़कों के निर्माण के टेंडर जारी किए जा चुके हैं। कुछ और टेंडर भी जारी करने की तैयारी है। वहीं पेयजलापूर्ति के संसाधनों को टंकी का निर्माण व बिजली की अंडरग्राउंड लाइनों के लिए सड़कों के साथ टंच बनवाने का खाका तैयार हो रहा है ताकि तेजी से कार्य आरंभ होने के बाद लोगों को उनके आवास का सपना साकार होता नजर आने लगे।

आरडीए के एई मनोज सिसोदिया ने बताया कि टाउनशिप के विकास से जुड़े सभी कार्य जिलाअधिकारी जोगिंदर सिंह के निर्देशन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बाउंड़ी का कार्य शुरु हो गया है। प्राधिकरण के सचिव व अपर जिलाधिकारी एफआर संदीप कुमार वर्मा ने बताया कि आनलाइन बुकिंग ही आठ सौ के पार पहुंच गई है। कालोनी को लेकर लोगों में काफी उत्साह महसूस किया जा रहा है।