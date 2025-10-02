तंत्र क्रिया के जाल में फंसाकर महिला से रेप फिर बनाई अश्लील वीडियो, रामपुर पुलिस की मुठभेड़ में आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रामपुर। महिला को तंत्र क्रिया के जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने का आरोपित पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

स्वार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला का आरोप है कि थाना मिलक खानम का रहने वाला गुलफाम खुद को तान्त्रिक बताता है।

बेहोश कर बना ली थी अश्लील वीडियो

25 सितंबर को आरोपित उसके घर आया और तंत्र क्रियाओं के बहाने उसे अपने जाल में फंसा लिया। आरोपित ने उसे फोन कर कई बार अपने घर बुलाया और बेहोश कर अश्लील वीडियो बना ली। वीडियो को दिखाकर दुष्कर्म करता था।