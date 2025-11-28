Language
    SIR in UP: रामपुर में 10 लाख से अधिक एसआईआर फॉर्म हुए जमा, चार और BLO सम्मानित

    जागरण संवाददाता, रामपुर। जनपद में मतदाता सूची के अद्यतन एवं सत्यापन को संचालित विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एसआइआर कार्य तेजी पर है। बीएलओ के द्वारा वितरित फार्म जमा करने के मात्र छह दिन शेष रह गए हैं। वहीं अब तब जमा हुए गणना प्रपत्रों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई हैं। वहीं इस अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चार और बीएलओ को कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

    शुक्रवार को सम्मानित होने वाले बीएलओ में विधानसभा क्षेत्र 35-चमरौआ बूथ संख्या-09 के संविलियन विद्यालय मझरा अमीर खां की कहकशा,विधानसभा क्षेत्र 36-बिलासपुर के बूथ संख्या-191पर तैनात प्राथमिक विद्यालय मालनखेड़ा के शिक्षक भगवती देवी, विधानसभा क्षेत्र 37-रामपुर शहर के बूथ संख्या-366 पर तैनात उच्च प्राथमिक विद्यालय लालपुर पट्टी कुन्दन-के धर्मपाल व बूथ संख्या-377 पर तैनात प्राथमिक विद्यालय मधुपुरी के मोतीराम शामिल हैं। इन चारों बीएलओ ने अपना कार्य समय से पूर्व पूर्ण कर सराहनीय प्रदर्शन किया है।

    इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचक नामावली की शुद्धता ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती का आधार है। इसमें बीएलओ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी कार्मिकों की सराहना करते हुए कहा कि इन बीएलओ की कड़ी मेहनत, निष्ठा और समयबद्ध कार्यशैली न केवल सराहनीय है, बल्कि सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। उन्होंने सभी बीएलओ से अपेक्षा कि वे आगामी निर्वाचन कार्यों में भी इसी ऊर्जा, जिम्मेदारी और समर्पण के साथ जनपद का मान बढ़ाते रहें।