SIR in UP: रामपुर में 10 लाख से अधिक एसआईआर फॉर्म हुए जमा, चार और BLO सम्मानित

जागरण संवाददाता, रामपुर। जनपद में मतदाता सूची के अद्यतन एवं सत्यापन को संचालित विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एसआइआर कार्य तेजी पर है। बीएलओ के द्वारा वितरित फार्म जमा करने के मात्र छह दिन शेष रह गए हैं। वहीं अब तब जमा हुए गणना प्रपत्रों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई हैं। वहीं इस अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चार और बीएलओ को कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



शुक्रवार को सम्मानित होने वाले बीएलओ में विधानसभा क्षेत्र 35-चमरौआ बूथ संख्या-09 के संविलियन विद्यालय मझरा अमीर खां की कहकशा,विधानसभा क्षेत्र 36-बिलासपुर के बूथ संख्या-191पर तैनात प्राथमिक विद्यालय मालनखेड़ा के शिक्षक भगवती देवी, विधानसभा क्षेत्र 37-रामपुर शहर के बूथ संख्या-366 पर तैनात उच्च प्राथमिक विद्यालय लालपुर पट्टी कुन्दन-के धर्मपाल व बूथ संख्या-377 पर तैनात प्राथमिक विद्यालय मधुपुरी के मोतीराम शामिल हैं। इन चारों बीएलओ ने अपना कार्य समय से पूर्व पूर्ण कर सराहनीय प्रदर्शन किया है।