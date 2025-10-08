Language
    रामपुर में मंदिर के बाबा ने युवक पर पेट्रोल उड़ेलकर लगाई आग, हालत गंभीर; प्राथमिकी दर्ज

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:07 AM (IST)

    रामपुर में एक चौंकाने वाली घटना में एक मंदिर के बाबा पर एक युवक को पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप लगा है। पीड़ित ललित गंभीर रूप से झुलस गया है और दिल्ली एम्स में उसका इलाज चल रहा है। महिला आशा ने बाबा वीरेंद्र पर उसके पुत्र के साथ दुर्व्यवहार करने और जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

    रामपुर में मंदिर के बाबा ने युवक पर पेट्रोल उड़ेलकर लगाई आग

    जागरण संवाददाता, रामपुर। महिला ने मंदिर के बाबा के खिलाफ पुत्र पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगाने का आरोप लगाया है। महिला के पुत्र की हालत गंभीर है। पुलिस ने तहरीर पर आरोपित बाबा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।  

    सैंडोली निवासी महिला आशा ने पुलिस को बताया कि उसका पुत्र ललित प्रतिदिन गांव स्थित काली मंदिर में पूजा करने जाता था। मंदिर का बाबा गांव निवासी वीरेंद्र पुत्र के साथ मारपीट और गाली गलौज करता था।

    गुरुवार को वह मंदिर गईं और उसने बाबा को समझाया कि वह पुत्र के साथ दुर्व्यवहार न करें। शुक्रवार सुबह उसका पुत्र मंदिर गया और वहां झोपड़ी में आराम कर रहा था।

    आरोप है कि मंदिर के बाबा वीरेंद्र ने पेट्रोल डालकर जान से मारने की नीयत से आग लगा दी। इससे उसका पुत्र बुरी तरह झुलस गया। एंबुलेंस से उसे नगर के सरकारी अस्पताल लाया गया। वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

    जिला अस्पताल से पुत्र को मेरठ और वहां से दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है। वहां उसकी हालत गंभीर है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपित बाबा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।