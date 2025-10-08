रामपुर में मंदिर के बाबा ने युवक पर पेट्रोल उड़ेलकर लगाई आग, हालत गंभीर; प्राथमिकी दर्ज

जागरण संवाददाता, रामपुर। महिला ने मंदिर के बाबा के खिलाफ पुत्र पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगाने का आरोप लगाया है। महिला के पुत्र की हालत गंभीर है। पुलिस ने तहरीर पर आरोपित बाबा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

सैंडोली निवासी महिला आशा ने पुलिस को बताया कि उसका पुत्र ललित प्रतिदिन गांव स्थित काली मंदिर में पूजा करने जाता था। मंदिर का बाबा गांव निवासी वीरेंद्र पुत्र के साथ मारपीट और गाली गलौज करता था।

गुरुवार को वह मंदिर गईं और उसने बाबा को समझाया कि वह पुत्र के साथ दुर्व्यवहार न करें। शुक्रवार सुबह उसका पुत्र मंदिर गया और वहां झोपड़ी में आराम कर रहा था।

आरोप है कि मंदिर के बाबा वीरेंद्र ने पेट्रोल डालकर जान से मारने की नीयत से आग लगा दी। इससे उसका पुत्र बुरी तरह झुलस गया। एंबुलेंस से उसे नगर के सरकारी अस्पताल लाया गया। वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया।