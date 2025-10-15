Rampur: ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी को मारी टक्कर, शिक्षिका की मौत

संवाद सहयोगी, मिलक। चचेरी बहन को स्कूल छोड़ने जा रही शिक्षिका की स्कूटी को ट्रैक्टर ट्राली ने टक्कर मार दी। ट्राली की चपेट में आकर शिक्षिका की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से शिक्षिका को नगर के सरकारी अस्पताल लाया गया। वहां डाक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया।

नगर की श्रीराम कालोनी निवासी रौनक गुप्ता 23 वर्ष नगर स्थित एक निजी स्कूल में प्राइवेट शिक्षिका थी। बुधवार की सुबह 8:बजे वह अपने चाचा अनु की तीन वर्षीय पुत्री अक्षु को स्कूटी से स्कूल छोड़ने जा रही थी। नगर स्थित हरियाली बाजार के समीप धान लेकर मंडी जा रही ट्रैक्टर ट्राली ने शिक्षिका की स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर लगने पर दोनों बहनें सड़क पर गिर गईं। ट्राली के पहिए के नीचे आ जाने से शिक्षिका की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर छोड़कर चालक फरार हो गया। कुछ ही देर में मौके पर राहगीरों की भीड़ लग गई। एंबुलेंस से शिक्षिका को नगर के सरकारी अस्पताल लाया गया। सूचना पर स्वजन अस्पताल पहुंचे। मृतक शिक्षिका के शव पर विलाप करने लगे। खबर मिलने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई। मृतका के चाचा पंकज गुप्ता ने बताया कि उनकी भतीजी रौनक गुप्ता स्कूटी से बड़े भाई की पुत्री को स्कूल छोड़ने जा रही थी। धान से भरी ट्रैक्टर ट्राली ने भतीजी की स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में भतीजी की मौत हो गई। छोटी भतीजी को मामूली चोट आई। दरोगा मुकेश कुमार ने बताया कि सड़क हादसे में युवती की मौत हो गई है। ट्रैक्टर ट्राली को कोतवाली में खड़ा करा दिया है। पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला अस्पताल भेजा दिया है। स्वजन के द्वारा दी जाने वाली तहरीर के आधार पर प्राथमिक की दर्ज की जाएगी।