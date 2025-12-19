यूपी के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 2.45 करोड़ की लागत से मिलेगा नया तोहफा, डीएम की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

संवाद सहयाेगी, रामपुर। परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले के 8519 विद्यार्थियों के बैठने के लिए कुर्सी-मेज का इंतजाम हो गया है। यह व्यवस्था समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत की गई है। 2.45 करोड़ रूपये की लागत से फर्नीचर खरीदा जाऐगा। फर्नीचर डीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी करेगी। जल्द ही स्कूलों में फर्नीचर की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इस फर्नीचर से िजलेभर के 130 जूनियर हाई स्कूलों के बच्चों को लाभ मिलेगा।



सरकार परिषदीय स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के लिए तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। बच्चों को मिड-डे-मील, ड्रेस, जूते-मोजे, स्वेटर दिलाने के बाद अब उनके बैठने के लिए फर्नीचर मुहैया कराने जा रही है। पूर्व में उच्च स्तर से ऐसे उच्च प्राथमिक और कंपोजिट स्कूलों के लिए फर्नीचर के लिए प्रस्ताव मांगे थे।

जिन स्कूलों में फर्नीचर खराब हो गया है या फिर इसकी उपलब्धता नहीं है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 130 उच्च प्राथमिक स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा। यह फर्नीचर ऐसा होगा कि एक सेट पर तीन छात्र-छात्राएं बैठ सकेंगे। इस तरह 8519 बच्चों के लिए फर्नीचर के 2831 सेट बनाए जाएंगे। जिन पर कुल 2.45 करोड़ रुपये की लागत आएगी।



डीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी खरीदेगी फर्नीचर

फर्नीचर का क्रय जैम पोर्टल के माध्यम से समिति कराएगी। समिति में डीएम अध्यक्ष होगेंं। मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष के अलावा महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, प्राचार्य, डायट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, वित्त एवं लेखा अधिकारी (बेसिक शिक्षा) सदस्य और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य /सचिव होंगे।