    रामपुर में 8वीं कक्षा तक के स्कूल तीन द‍िन के ल‍िए बंद, भीषण ठंड और कोहरे की वजह से DM ने जारी क‍िया आदेश

    By Rajesh Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 08:12 PM (IST)

    रामपुर में बुधवार को भी पूरे दिन वातावरण घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। नाम को भी धूप नहीं निकली। घना कोहरा पूरे दिन छाए रहने से ठिठुरन और बढ़ गई। ठ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रामपुर। रामपुर में बुधवार को भी पूरे दिन वातावरण घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। नाम को भी धूप नहीं निकली। घना कोहरा पूरे दिन छाए रहने से ठिठुरन और बढ़ गई। ठंड से बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा आठ तक के बच्चों का तीन दिन का अवकाश घोषित कर दिया है।

    जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्पना देवी ने बताया कि जनपद में सुबह में तापमान कम होने एवं अत्यधिक कोहरा होने की स्थिति में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा एक से आठ तक के बच्चों का अवकाश 20 दिसंबर तक घोषित किया गया है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देशों के क्रम में अवकाश का यह आदेश बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित स्कूलों के साथ माध्यमिक, सहायता प्राप्त एवं समस्त बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रभावी होगा। इससे अभिभावकों ने राहत महसूस की है।


    सर्दी पिछले कई दिनों से तेजी पकड़े हुए है। मंगलवार से ठंडी हवा के साथ पूरे दिन कोहरा छा रहा है। नाम को भी धूप नहीं चमक रही है। बुधवार को भी पूरे दिन यही स्थिति बनी रही। इससे ठिठुरन और बढ़ने से लोग कंपकपी महसूस करने लगे हैं। पूरे दिन कोहरे की धुंध छाए रहने से इसका प्रभाव जनजीवन पर पड़ने लगा है। सुबह में बाजार देर से खुल रहा है तो शाम होते ही सन्नाटा छाने लगता है।

    सरकारी कार्यालयों में ठंड से कंपकंपी छूटने के कारण उन्हें हाथ गर्म करने के लिए रूम हीटर जैसे संसाधनों का प्रयोग करना पड़ा है। शाम व रात में ठिठुरन और बढ़ने से लोग गलन महसूस करने लगते हैं। रात में ई रिक्शा चलाने वालों को अधिक परेशानी हो रही है। चूंकि अलाव की व्यवस्था अभी गिने-चुने स्थानों पर ही चल रही है।

    इसी कारण लोगों की दिन चर्या प्रभावित हो रही है। इससे रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या कम होने लगी है। कोहरे के कारण ही स्कूलों में बच्चे भी अपने अभिभावकों, स्कूल वाहनों व दुपहिया वाहनों से ठंड से कंपकपाते हुए ही सेंटमेरी,ग्रीनवुड, सेंटपाल समेत अन्य विद्यालय पहुंच पाते हैं। शाम को कोहरे की धुंध के कारण अंबेडकर पार्क के सामने,गांधी समाधि ,स्वार रोड, शाहबाद गेट व नवाब गेट रोड पर कोहरे की धुंध से ठिठुरन अधिक महसूस हो रही थी।



    कोहरे से वाहनों की थमी रही रफ्तार, धीमी गति से गुजरे

    रामपुर: बुधवार को भी घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी से दो चार होना पड़ा। सुबह से देर शाम व रात तक घना कोहरा छाए रहने से वाहन चालक बरेली, नैनीताल व मुरादाबाद रोड के साथ स्वार व शाहबाद मार्गों पर भी धीमी गति से गुजर रहे थे। वहीं शाम को भी कोहरे की धुंध छाने से चालक वाहन धीमी गति से ही चला रहे थे।