रामपुर की सड़कों की बदल जाएगी दशा, 45 करोड़ की लागत से सात मार्गों का होगा चौड़ीकरण

जागरण संवाददाता, रामपुर। जनपद में सड़कों का निर्माण कार्य तेज होने वाला है। शासन स्तर से 45.24 करोड़ रुपये से सात सड़कों के निर्माण को हरी झंडी मिलने के बाद कार्य शुरु कराने को टेंडर की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड व निर्माण इकाई के द्वारा जनपद की सड़कों व पुल के निर्माण की कार्ययोजना बनाकर भेजी गई थी। कार्ययोजना में शामिल सड़कों व पुल को शासन स्तर से स्वीकृति मिलना आरंभ हो गई है। इसी क्रम में सात सड़कों के निर्माण को हरी झंड़ी प्रदान की गई है।

इनमें तीन सडकें पांच करोड़ से 18 करोड़ रुपये तक के बजट की चौड़ीकरण के कार्य की हैं तो चार सड़कें पांच करोड़ रुपये से कम धनराशि के बजट की हैं। जनपद स्तर पर शासन से स्वीकृति मिलने का आदेश मिलने के बाद विभाग ने निर्माण कराने की प्रक्रिया शुरु कर दी है।

संबंधित कार्य के टेंडर प्रक्रिया आरंभ की है ताकि संबंधित सड़कों का निर्माण व चौड़ीकरण का कार्य आरंभ कराया जा सके। इन सड़कों के निर्माण से संबंधित क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों व ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिल सकेगी।