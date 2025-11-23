Language
    रामपुर की सड़कों की बदल जाएगी दशा, 45 करोड़ की लागत से सात मार्गों का होगा चौड़ीकरण

    By Rajesh Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 05:07 PM (IST)

    रामपुर में जल्द ही सड़कों का निर्माण कार्य शुरू होगा। शासन ने 45.24 करोड़ रुपये की लागत से सात सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन सड़कों के बनने से आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आने-जाने में आसानी होगी। स्वीकृत सड़कों में चौड़ीकरण और नवीनीकरण दोनों कार्य शामिल हैं।

    जागरण संवाददाता, रामपुर। जनपद में सड़कों का निर्माण कार्य तेज होने वाला है। शासन स्तर से 45.24 करोड़ रुपये से सात सड़कों के निर्माण को हरी झंडी मिलने के बाद कार्य शुरु कराने को टेंडर की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

    लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड व निर्माण इकाई के द्वारा जनपद की सड़कों व पुल के निर्माण की कार्ययोजना बनाकर भेजी गई थी। कार्ययोजना में शामिल सड़कों व पुल को शासन स्तर से स्वीकृति मिलना आरंभ हो गई है। इसी क्रम में सात सड़कों के निर्माण को हरी झंड़ी प्रदान की गई है।

    इनमें तीन सडकें पांच करोड़ से 18 करोड़ रुपये तक के बजट की चौड़ीकरण के कार्य की हैं तो चार सड़कें पांच करोड़ रुपये से कम धनराशि के बजट की हैं। जनपद स्तर पर शासन से स्वीकृति मिलने का आदेश मिलने के बाद विभाग ने निर्माण कराने की प्रक्रिया शुरु कर दी है।

    संबंधित कार्य के टेंडर प्रक्रिया आरंभ की है ताकि संबंधित सड़कों का निर्माण व चौड़ीकरण का कार्य आरंभ कराया जा सके। इन सड़कों के निर्माण से संबंधित क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों व ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिल सकेगी।

    अधिशासी अभियंता गौरव सिंह ने बताया कि शासन स्तर से जिन सड़कों के नव निर्माण व चौड़ीकरण को स्वीकृति मिली है। उन्हें पूरा कराने के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है।

    स्वीकृति सड़कों का विवरण, जिनका चौड़ीकरण व नव निर्माण प्रस्तावित है -

    • धनेली पूर्वी से भोपतपुर होते हुए पटरिया तक तकरीबन नौ किमी मार्ग का चौड़ीकरण- 18.64 करोड़ रुपये
    • अजीतपुर पंजाबनगर -जौलपुर पटवाई रोड करीब साढ़े आठ किमी का चाैड़ीकरण- 15.78 करोड़ रुपये
    • चमरौआ ब्लाक से भमरौआ मार्ग तकरीबन सवा दो किमी का चौड़ीकरण- 5.16 करोड़ रुपये
    • करैथी मार्ग से सरकड़ा का नव निर्माण-करीब दो किमी का कार्य- 1.32 करोड़ रुपये
    • चिकटी रामनगर रोड से चिकना संपर्क मार्ग का निर्माण करीब डेढ़ किमी- 1.20 करोड़ रुपये
    • आगापुर रोड से लक्ष्मीनगर तक का मार्ग निर्माण करीब 1.380 किमी- 1.31 करोड़ रुपये
    • मिलक तुरखेड़ा से वीरपुर मार्ग का नवनिर्माण कार्य करीब 2.15 किमी- 1.86 करोड़ रुपये