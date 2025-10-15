रामपुर में अनियंत्रित बोलेरो पेड़ से टकराई, ड्राइवर की मौत; तीन घायल
रामपुर के शाहबाद में मंगलवार सुबह एक बोलेरो पेड़ से टकरा गई, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। थाना पटवाई निवासी चंद्रपाल सिंह यादव अपने परिवार के साथ बदायूं में एक तिलक समारोह में शामिल होने गए थे। लौटते समय फोन पर बात करते हुए उनका नियंत्रण खो गया और गाड़ी पेड़ से टकरा गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
संवाद सहयोगी, शाहबाद। मंगलवार सुबह शाहबाद आंवला मार्ग पर ग्राम टांडा के समीप सड़क हादसे में बोलेरो सवार वृद्ध की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार में सवार तीन अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
थाना पटवाई निवासी 60 वर्षीय चंद्रपाल सिंह यादव अपनी पुत्रवधू आराधना यादव, पौत्र कृष्णा यादव व पौती काव्या यादव के साथ जनपद बदायूं के थाना कुवरगांव के ग्राम गुरगांव में तिलक समारोह में शामिल होने गए थे। मंगलवार की सुबह सभी बोलेरो कार से वापस अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में ग्राम टांडा के निकट चंद्रपाल सिंह को किसी परिचित का फोन आया। फोन पर बात करते समय उनका वाहन से नियंत्रण हट गया, जिससे बोलेरो सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से जा टकराई।
टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कार चला रहे चंद्रपाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बोलेरो में फंसे घायलों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद आराधना यादव व कृष्णा यादव की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
वहीं सात वर्षीय काव्या यादव को मामूली चोटें आई हैं। कोतवाल संजय कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है।
