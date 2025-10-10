रामपुर में सड़क हादसे में कार सवार अधिवक्ता की मौत, दारोगा गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, रामपुर: सड़क हादसे में कार सवार अधिवक्ता और एक दारोगा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को बरेली के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान अधिवक्ता की मौत हो गई। जबकि, दारोग़ा की हालत गंभीर बनी हुई है।

कोतवाली मिलक क्षेत्र के धर्मपुरा निवासी अधिवक्ता प्रताप सिंह गंगवार और महिला परामर्श केंद्र में तैनात दारोग़ा भुवनेश्वर किसी कार्य से गुरुवार को बिलासपुर गए थे। लौटते समय रात लगभग 11 बजे बिलासपुर मार्ग स्थित बकैनिया भाट के समीप किसी अज्ञात वाहन ने उनकी कार में टक्कर मार दी।