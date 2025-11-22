आरडीए की पहली टाउनशिप में भूखंड 1289, आवेदन आए सिर्फ 475

जागरण संवाददाता, रामपुर। आरडीए की पहली टाउनशिप में बाउंड्री निर्माण कराया जा रहा है। इस बीच अब सड़कें बनवाने को टेंडर भी जारी किए गए हैं। करोडों के ये टेंडर दूसरी बार निकाले गए हैं। क्योंकि पहली बार में कम आवेदन आए थे। इस टाउनशिप में 1289 भूखंड हैं। लेकिन, उम्मीद के हिसाब से आवेदन कम आए हैं। भूखंडों के लिए विभाग को सिर्फ 475 ही आवेदन प्राप्त हुए हैं। भमरौआ व पहाड़ी क्षेत्र में रामपुर विकास प्राधिकरण की गेटबंद पहली टाउनशिप विकसित किया जा रहा है। शासन से स्वीकृति के साथ ही रेरा से हरी झंड़ी मिलने के बाद आठ अक्टूबर से 10 नवंबर तक आवेदन मांगे गए थे। बाद में जिलाधिकारी ने आनलाइन व आफलाइन आवेदन करने की 15 नवंबर तक बढ़ा दी थी। इस अवधि में आवेदन अधिक प्राप्त होने की उम्मीद थी। लेकिन, कुल 1289 भूखंडों के सापेक्ष 475 ही आवेदन आरडीएम को प्राप्त हुए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये आवेदन टाउनशिप में 86, 134, 193, 239, 344, 538, 956, 1195 स्क्वायर यार्ड एरिया साइज वाले भूखंडों के लिए उपलब्ध हुए हैं। आरडीए की इस पहली आवासीय योजना को तीन साल में विकसित करने का लक्ष्य है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने बजट 6.68 करोड़ रुपये से बढ़कर 833 करोड़ रुपये तक पहले ही कर दिया है। प्राधिकरण ने नया रामपुर के रूप में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ही यह टाउनशिप विकसित करने जा रही है।

इसमें दो जोन की सड़कों के निर्माण के टेंडर पुन: जारी किए गए हैं। करीब 46 करोड़ के टेंडर पूर्व में जारी किए थे लेकिन कम आवेदन के बाद पुन : टेंडर जारी करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पेयजलापूर्ति के संसाधनों को टंकी का निर्माण व बिजली की अंडरग्राउंड लाइनों के लिए सड़कों के साथ टंच बनवाने का खाका तैयार हो रहा है ताकि तेजी से कार्य आरंभ होने के बाद लोगों को उनके आवास का सपना साकार होता नजर आए।