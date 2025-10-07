Weather Update: यूपी के इस जिले में बारिश से किसान परेशान, धान की फसल पर मंडराया खतरा

Weather Update रामपुर में आज सुबह से बूंदाबांदी हो रही है जिसके कारण लोग घरों में दुबके रहे और सड़कों पर चहल-पहल कम दिखाई दी। सुबह छह बजे से रुक-रुक कर हो रही बारिश से मौसम सुहावना हो गया है लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि खेतों में धान की फसल कटाई के लिए तैयार है और अधिक बारिश से नुकसान हो सकता है।

जागरण संवाददाता, रामपुर। Weather Update: मंगलवार की सुबह से बूंदाबांदी होने से लोग घरों में कैद हो गए। बूंदाबांदी के कारण लोग सुबह में टहलने नहीं जा सके। वहीं सड़कों पर चहल−पहल भी कम नजर आ रही है। भीगने से बचने के लिए लोग जरूरी कार्य से ही घर से बाहर निकल रहे हैं।

रामपुर में बूंदाबांदी, लोग घरों में कैद सुबह छह बजे से रुक−रुक कर बूंदे पड़ रही हैं। कभी तेज तो कभी हल्की बूंदें गिरन से मौसम सुहावना होने के साथ ठंड की दस्तक जैसा महसूस हो रहा है। बूंदों के कारण सुबह में जल्दी खुलने वाली गली-मुहल्लों की दुकानें भी देर से खुलीं। सुबह साढ़े आठ बजे तक बूंदाबांदी जारी रहने से सड़कें भी गीली हो गई। गड्ढों में पानी भरने लगा।