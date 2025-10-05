कल शहर के अंदर से नहीं गुजरेंगे वाहन, उत्तराखंड से आने वाली गाड़ियां कहां जाएंगी? देखें रामपुर पुलिस का डायवर्जन

रामपुर में हाईवे पर रेलवे ओवरब्रिज की मरम्मत अब सोमवार से होगी जिसके लिए पुलिस ने कई डायवर्जन प्वाइंट बनाए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने डायवर्जन प्वाइंट्स का निरीक्षण कर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मरम्मत कार्य दो सप्ताह तक चलेगा जिसके दौरान वाहनों को शहर के अंदर से जाने की अनुमति नहीं होगी। उत्तराखंड से आने वाले वाहनों को बाईपास से भेजा जाएगा।

जागरण संवाददाता, रामपुर। हाईवे पर रेलवे ओवरब्रिज की मरम्मत अब रविवार के बजाय सोमवार से होगी। इसे लेकर पुलिस ने जगह-जगह डायवर्जन प्वाइंट बना दिए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने शनिवार को डायवर्जन प्वाइंट चेक किए। उन्होंने रेलवे ओवर ब्रिज का भी निरीक्षण किया। पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए कि डायवर्जन के दौरान सतर्कता बरतें। किसी तरह की जाम की समस्या न होने दें।

सोमवार से शुरू होगा मरम्मत का कार्य दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर कोसी नदी से पहले पड़ने वाले रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) की मरम्मत रविवार से होना प्रस्तावित है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस भी अलर्ट है। जाम की समस्या से निबटने और लोगों को परेशानी से बचाने के लिए जगह-जगह डायवर्जन प्वाइंट बनाए गए हैं। शुक्रवार को अपर पुलिस अधीक्षक ने डायवर्जन प्वाइंट का निरीक्षण किया।