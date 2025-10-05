कल शहर के अंदर से नहीं गुजरेंगे वाहन, उत्तराखंड से आने वाली गाड़ियां कहां जाएंगी? देखें रामपुर पुलिस का डायवर्जन
रामपुर में हाईवे पर रेलवे ओवरब्रिज की मरम्मत अब सोमवार से होगी जिसके लिए पुलिस ने कई डायवर्जन प्वाइंट बनाए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने डायवर्जन प्वाइंट्स का निरीक्षण कर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मरम्मत कार्य दो सप्ताह तक चलेगा जिसके दौरान वाहनों को शहर के अंदर से जाने की अनुमति नहीं होगी। उत्तराखंड से आने वाले वाहनों को बाईपास से भेजा जाएगा।
जागरण संवाददाता, रामपुर। हाईवे पर रेलवे ओवरब्रिज की मरम्मत अब रविवार के बजाय सोमवार से होगी। इसे लेकर पुलिस ने जगह-जगह डायवर्जन प्वाइंट बना दिए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने शनिवार को डायवर्जन प्वाइंट चेक किए। उन्होंने रेलवे ओवर ब्रिज का भी निरीक्षण किया। पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए कि डायवर्जन के दौरान सतर्कता बरतें। किसी तरह की जाम की समस्या न होने दें।
सोमवार से शुरू होगा मरम्मत का कार्य
दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर कोसी नदी से पहले पड़ने वाले रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) की मरम्मत रविवार से होना प्रस्तावित है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस भी अलर्ट है। जाम की समस्या से निबटने और लोगों को परेशानी से बचाने के लिए जगह-जगह डायवर्जन प्वाइंट बनाए गए हैं। शुक्रवार को अपर पुलिस अधीक्षक ने डायवर्जन प्वाइंट का निरीक्षण किया।
हाईवे पर शहर के अदंर से होकर नहीं गुजर पाएंगे वाहन
इस दौरान सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार और यातायात निरीक्षक नवनीत सिंघवाल भी साथ रहे।
- मरम्मत का कार्य करीब दो सप्ताह तक चलेगा।
- इस दौरान वाहनों को शहर के अंदर से होकर कोसी पुल तक नहीं जाने दिया जाएगा।
- उत्तराखंड से आने वाले वाहनों के लिए कोयली बॉर्डर पर डायवर्जन प्वाइंट बनाया गया है।
- यहां से वाहनों को शहर के अंदर नहीं आने दिया जाएगा, बल्कि वे भमरौआ बाईपास से होकर शहजादनगर भेजे जाएंगे और वहां से अजीतपुर बाईपास होते हुए कोसी पुल तक आएंगे।
- शहजादनगर पर डायवर्जन प्वाइंट बनाया गया है।
- बरेली से मुरादाबाद की ओर से जाने वाले वाहनों को यहां से अजीतपुर बाईपास होते हुए कोसी पुल भेजा जाएगा।
- यदि कोई वाहन शहर के अंदर जा जाता है तो उसे मालगोदाम पर बने डायवर्जन प्वाइंट पर रोक दिया जाएगा। उसे बरेली गेट होते हुए वापस शहजादनगर की ओर भेजा जाएगा।
- फोटो चुंगी से रेलवे ओवरब्रिज की ओर जाने वाले मार्ग को बैरियर लगाकर पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। यातायात प्रभारी ने बताया कि मरम्मत का कार्य सोमवार से होगा।
अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने कहा, कि डायवर्जन के दौरान सतर्कता बरतें।
