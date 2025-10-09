रामपुर में जिस जमीन से हटवाया गया अतिक्रमण वहां क्या बनाया गया? दीपावली से पहले लोगों को मिल सकता है ये तोहफा

जागरण संवाददाता, रामपुर। शहर को अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद अभी जारी है। इससे भले ही कुछ लोगों को परेशानी महसूस हुई हो, लेकिन अतिक्रमण हटने के बाद इन स्थलों पर अब शहर की खूबसूरती बोलने लगी है। चूंकि जिन स्थानों से अतिक्रमण हटवाया गया है।

वहां सुंदर पार्क, पौधारोपण को सुंदर घास व बाउंड्री बनवाने के कार्य कराए गए हैं। इससे एक तरफ सड़क चौड़ी होने से जाम की समस्या दूर हो गई हैं, तो सड़क किनारे के पार्क मार्ग को खूबसूरत बना रहे हैं। सिविल लाइंस के समीप के पार्क का उदघाटन हो गया है। राधा रोड के पार्क का कार्य भी तेजी पर है। पुराने रोडवेज समेत अन्य स्थलों पर भी कार्य चल रहा है।

सिविल लाइंस कोतवाली के समीप हाईवे किनारे पार्क तैयार कराने के बाद अब राधा रोड़ के अतिक्रमण मुक्त स्थान पर पार्क बनाने का कार्य तेजी पर है। सोमवार को जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह व पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्र ने इसका निरीक्षण कर जायजा लिया था। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दुर्गेश्वर त्रिपाठी को आवश्यक निर्देश भी दिए थे। इस पार्क स्थल की खूबसूरती बढ़ाने को खजूर के वृक्ष भी लगाए गए हैं ।

बिलासपुर मार्ग के राधा रोड किनारे भी काफी दूरी तक दुकानें बनी थीं। यहां से अतिक्रमण मुक्त कराई भूमि पर पार्क विकसित किया जा रहा है। भूमि का समतल करने के बाद बाउंड्री का कार्य भी करा दिया गया है। पौधारोपण एवं सौंदर्यीकरण के कार्य भी पूरे होने की स्थिति में है। यहां बाउंड्रीवाल के किनारे खजूर के वृक्ष भी क्रम से लगाए जा गए हैं, जिनसे क्षेत्र का सौंदर्य और अधिक निखर रहा है। बाउंड्रीवाल पर रैलिंग का कार्य चल रहा है ताकि अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि की सुरक्षित रहे।

वैसे जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह के निर्देशन में नगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर को सुंदर एवं सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में सौन्दर्यीकरण कराया जा रहा है। पिछले दिनों ही सिविल लाइंस कोतवाली के समीप पार्क का कार्य पूर्ण होने पर प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर व शहर विधायक आकाश सक्सेना के द्वारा उसका उदघाटन भी किया चुका है।