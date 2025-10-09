रामपुर में 114 में से 94 क्रय केंद्र पर क्यों पसरा सन्नाटा, क्या किसान जानबूझकर नहीं बेच रहे हैं धान?
रामपुर जनपद में धान खरीद की गति धीमी है। 114 क्रय केंद्रों में से केवल 20 पर ही खरीद हो रही है। बिलासपुर और केमरी क्षेत्र में कुछ खरीद हुई है, लेकिन 94 केंद्र अभी भी खाली हैं। खाद्य विभाग किसानों से संपर्क कर खरीद में तेजी लाने का प्रयास कर रहा है।
जागरण संवाददाता, रामपुर। जनपद में अभी धान खरीद तेजी नहीं पकड़ पा रही है। क्रय केंद्र आरंभ हुए आठ दिन बीत गए हैं लेकिन धान की खरीद सिर्फ 20 केंद्रों पर ही हुई है जबकि कुल 114 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। अभी 94 क्रय केंद्र ऐसे हैं जहां धान की एक भी तोल शुरु नहीं हुई है।
जनपद में क्रय केंद्रों पर धान आना तो शुरु हो गया है, लेकिन बस नाम मात्र को ही पहुंच रहा है। मंगलवार तक बिलासपुर व केमरी क्षेत्र के 16 केंद्रों पर 13 सौ क्विंटल धान की खरीद हुई है। इधर बुधवार को छह और केंद्रों पर धान की खरीद होने पर 15 सौ क्विंटल से अधिक धान की खरीद हो चुकी है, लेकिन जनपद में धान क्रय करने को बनाए गए 114 केंद्रों में 94 अभी ऐसे सेंटर हैं जिन पर धान की तोल नहीं हुई है। 94 केंद्र अभी सूने चल रहे हैं।
खाद्य विभाग के डिप्टी आरएमओ प्रिंस चौधरी ने बताया कि जनपद में बनाए धान क्रय केंद्रों पर धान पहुंचने लगा है। बुधवार को शहर की मंडी समिति वाले केंद्रों पर भी पहली बार किसान धान लेकर पहुंचे। यहां किसानों का स्वागत करते हुए धान की तोल कराई गई। अन्य सभी केंद्र प्रभारियों को भी किसानों से संपर्क कर धान खरीद में तेजी लाने को कहा गया है।
