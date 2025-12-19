Language
    रामपुर में सैंकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ मजार पर गिरा, मची भगदड़

    By Radhey Shyam Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 06:44 PM (IST)

    संवाद सूत्र, मसवासी। गांव मानपुर उत्तरी स्थित कर्बला मैदान के नजदीक सैंकड़ों साल पुराना बरगद का भारी-भरकम पेड़ अचानक मजार पर गिर गया। घटना के दौरान मजार पर हाजिरी लगाने पहुंचे अकीदतमंदों में भगदड़ मच गई। हालांकि, दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।

    यह घटना गुरुवार की देर शाम करीब आठ बजे हुई। ग्रामीणों के मुताबिक, सैंकड़ों साल पुराना बरगद का भारी-भरकम पेड़ अचानक मजार के ऊपर गिर गया, जिसमें मजार का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है।

    तेज आवाज से आसपास रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में तमाम लोग मौके पर पहुंच गए। बताते हैं कि पेड़ और मजार की काफी मान्यता है। प्रत्येक वर्ष मोहर्रम के मौके पर इस कर्बला मैदान में मेले का आयोजन किया जाता है। आसपास कई गांवों के लोग ताजिए लेकर कर्बला मैदान पहुंचते हैं। मजार पर अकीदतमंद चादरपोशी भी करते हैं और प्रसाद भी चढ़ाया जाता है।