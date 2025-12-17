रामपुर में 25 हजार का इनामी गौ-तस्कर गिरफ्तार, अवैध तमंचा बरामद 

संवाद सहयोगी, शाहबाद। शाहबाद पुलिस ने बीस दिन पहले मुठभेड़ के दौरान फरार हुए 25 हजार रुपये के इनामी गौ तस्कर नन्हें को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस काफी दिनों से उसकी तलाश में थी। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से अवैध तमंचा भी बरामद किया गया। पूछताछ पूरी होने के बाद उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।

26 नवंबर को रामगंगा नदी किनारे पुलिस की गोतस्करों से मुठभेड़ हुई थी। उस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में नालापार निवासी सुभान पुत्र सलामत और बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र की नई बस्ती निवासी परवेज घायल हो गए थे। दोनों को पैर में गोली लगी थी, जबकि उनके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले थे।

पकड़े गए आरोपितों ने पुलिस पूछताछ में फरार साथियों के नाम उजागर किए थे। इनमें कस्साबान मुहल्ला निवासी नन्हें पुत्र शरीफ, नालापार निवासी महफूज पुत्र महबूब और ओसी गांव निवासी शरीफ पुत्र सूखा शामिल थे। तभी से पुलिस इनकी तलाश में दबिश दे रही थी। मंगलवार देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नन्हें रामगंगा क्षेत्र में देखा गया है और वह पुराने रामपुर रोड से होकर घर लौट सकता है।

सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और दबाेच लिया। पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपियों ने 22 नवंबर की रात ढकिया गांव में गोवंश का कटान किया था। अगले दिन गांव निवासी दिनेश के खेत में गोवंश के अवशेष मिलने से तनाव की स्थिति बन गई थी। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।