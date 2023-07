रामपुर में पांच बच्चे पानी भरे गड्ढे में डूब गए जिससे उनकी मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया गया है कि गड्ढा ईंट बनाने के लिए मिट्टी खुदाई के कारण बना था। सात बच्चों में से पांच बच्चे भट्टे के लिए खोदी गई जमीन में बने तालाब में नहाने के लिए तालाब में उतरे थे।

रामपुर, जागरण टीम: रामपुर जिले की शाहाबाद तहसील के एक गांव के पांच बच्चे पानी भरे गड्ढे में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया गया है कि गड्ढा ईंट बनाने के लिए मिट्टी खुदाई के कारण बना था। जानकारी के मुताबिक, क्षेत्र के गांव गदमर पट्टी निवासी 10 वर्षीय चंचल पुत्री मोहन, 10 वर्षीय सना पुत्री इसरार, 12 वर्षीय अकिल पुत्र शकील, 10 वर्षीय अलशिफा पुत्री कदीर, 10 वर्षीय गुलफशा पुत्री नियाज अली तथा दो अन्य और बच्चे अपने गांव की सीमा से लगे गांव गेहनी के निकट ढकिया निवासी शरीफ अहमद के ईंट भट्टे के पास बकरियां चराने गए थे। सात बच्चों में से पांच बच्चे भट्टे के लिए खोदी गई जमीन में बने तालाब में नहाने के लिए तालाब में उतर गए। बच्चे तालाब में डूबने लगे इसको देखकर बाहर खड़े दोनों बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। चीख-पुकार की आवाज सुनकर राहगीर और भट्टे पर काम करने वाले लोग तालाब पर पहुंचे। बाहर खड़े बच्चों ने बताया कि तालाब में चार लड़कियां और एक लड़का डूब गया है। एसडीएम और सीओ भी पहुंचे आननफानन में सूचना ढकिया चौकी इंचार्ज विपिन कुमार को दी गई। सूचना पर चौकी इंचार्ज तुरंत मौके पर पहुंचे। सूचना पर एसडीएम सुनील कुमार, सीओ केएन आनंद भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों की सहायता से बच्चों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने पांचों को मृत घोषित कर दिया। शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल बना हुआ है। एसडीएम सुनील कुमार ने बताया बच्चों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना की जांच की जा रही है।

