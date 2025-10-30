Language
    रामपुर में युवक की पीट-पीटकर हत्या, पुल‍िस ने दो लोगों के खि‍लाफ दर्ज की FIR

    By Bhaskar Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 07:16 PM (IST)

    रामपुर के थाना केमरी क्षेत्र में बुधवार को सड़क किनारे मिले शव के मामले में पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर चोटों के निशान पाए गए। उसे वजनदार चीज से इतनी जोर से मारा गया था कि उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में हड्डी टूट गई थी। पुलिस ने इस मामले में गांव के ही एक व्यक्ति को नामजद करते हुए दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

    संवाद सूत्र, केमरी। थाना केमरी क्षेत्र में बुधवार को सड़क किनारे मिले शव के मामले में पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर चोटों के निशान पाए गए। उसे वजनदार चीज से इतनी जोर से मारा गया था कि उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में हड्डी टूट गई थी। पुलिस ने इस मामले में गांव के ही एक व्यक्ति को नामजद करते हुए दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

    प्राथमिकी सिमरिया गांव निवासी मिढ़ई लाल की ओर से की गई है। उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनका 37 वर्षीय बेटा बुद्धसेन 28 अक्टूबर की शाम करीब छह बजे घर से गया था। वह रात भर वापस नहीं लौटा। उसकी काफी तलाश की। अगले दिन सुबह उसका शव गांव के तालाब के पास रामपुर रोड पर तालिब खां के खेत में मिला।

    पिता ने गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि आरोपित व एक अन्य व्यक्ति उनके बेटे को घर से बुलाकर ले गए थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर चोटों के छह निशान मिले।

    केमरी थाना प्रभारी हिमांशु चौहान ने बताया कि गंभीर चोटों के कारण युवक की मौत हुई है। इस मामले में मृतक के पिता की तहरीर पर गांव के वीरेंद्र और एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। नामजद हत्यारोपित फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।