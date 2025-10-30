रामपुर में युवक की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ दर्ज की FIR
रामपुर के थाना केमरी क्षेत्र में बुधवार को सड़क किनारे मिले शव के मामले में पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर चोटों के निशान पाए गए। उसे वजनदार चीज से इतनी जोर से मारा गया था कि उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में हड्डी टूट गई थी। पुलिस ने इस मामले में गांव के ही एक व्यक्ति को नामजद करते हुए दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
प्राथमिकी सिमरिया गांव निवासी मिढ़ई लाल की ओर से की गई है। उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनका 37 वर्षीय बेटा बुद्धसेन 28 अक्टूबर की शाम करीब छह बजे घर से गया था। वह रात भर वापस नहीं लौटा। उसकी काफी तलाश की। अगले दिन सुबह उसका शव गांव के तालाब के पास रामपुर रोड पर तालिब खां के खेत में मिला।
पिता ने गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि आरोपित व एक अन्य व्यक्ति उनके बेटे को घर से बुलाकर ले गए थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर चोटों के छह निशान मिले।
केमरी थाना प्रभारी हिमांशु चौहान ने बताया कि गंभीर चोटों के कारण युवक की मौत हुई है। इस मामले में मृतक के पिता की तहरीर पर गांव के वीरेंद्र और एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। नामजद हत्यारोपित फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।
