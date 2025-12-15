Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब मुरादाबाद से बरेली के बीच रफ्तार भरेंगे वाहन, रामपुर में फोरलेन के साथ इंटरचेंज का काम हुआ पूरा

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:56 PM (IST)

    अब मुरादाबाद से बरेली के बीच वाहन निर्बाध दौड़ेंगे। इस सफर में रामपुर में बाधक बना फोरलेन निर्माण कार्य पूरा हो गया है। वहीं नेशनल हाईवे पर दोनों इंटर ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रामपुर। अब मुरादाबाद से बरेली के बीच वाहन निर्बाध दौड़ेंगे। इस सफर में रामपुर में बाधक बना फोरलेन निर्माण कार्य पूरा हो गया है। वहीं नेशनल हाईवे पर दोनों इंटरचेंज भी बनकर तैयार हो गए हैं। इससे अब कोसी नदी पुल व शहजाद नगर जीरो प्वाइंट पार करते समय वाहनों के ब्रेक नहीं लगाने पड़ेंगे। एनएचएआइ ने 188 करोड़ रुपये के बजट से इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया है।

    मुरादाबाद-बरेली के बीच रामपुर क्षेत्र में दो इंटरचेंज और फोरलेन निर्माण का कार्य वर्ष 2023 से चल रहा था। अब तक एनएच-9 रामपुर के पास कोसी नदी से शहजादनगर तक लगभग दस किलोमीटर की दूरी में टू लेन ही था। इससे रामपुर में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके साथ ही कोसी नदी पुल व शहजाद नगर जीरो प्वाइंट पर एक-एक इंटरचेंज का निर्माण भी इस प्रोजेक्ट में शामिल था। इंटरचेंज बनने से इस हाईवे से रामपुर आने व यहां से बरेली या मुरादाबाद की ओर जाने वालों के लिए रास्ता सुगम हो गया है। वहीं मुरादाबाद व बरेली के बीच सरपट दौड़ रहे वाहनों को अब रामपुर मोड़ या शहजादनगर में ब्रेक लगाने की जरूरत भी समाप्त हो गई है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य इसी वर्ष जनवरी तक प्रस्तावित था।

    लक्ष्य के सापेक्ष फोरलेन निर्माण का कार्य अक्टूबर में पूरा हो सका है। वहीं कोसी नदी के पास बन रहे इंटरचेंज का काम इस महीने पूरा हो गया। एनएचएआइ के सहायक अभियंता गुरविंदर सिंह ने बताया कि शहजादनगर जीरो प्वाइंट व कोसी नदी पुल के पास दोनों इंटरचेंज का काम पूरा कर लिया गया है।

    फिलहाल इसकी टेस्टिंग चल रही है। साथ ही वाहनों का आवागमन भी शुरू हो गया है। जल्द ही परीक्षण पूरा होने पर दोनों इंटरचेंज के नीचे हाईवे पार करने की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। जिन वाहन चालकों को हाइवे पार करना होगा वह इंटरचेंज का इस्तेमाल करेंगे।