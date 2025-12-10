संवाद सूत्र, बिलासपुर। सीक्रेट गेम बताकर पांच साल की मासूम से मकान मालिक का 13 वर्षीय बेटा साल भर यौन शोषण करता रहा। एसपी विद्यासागर मिश्र के निर्देश पर बिलासपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह ने आरोपित किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच की जा रही है।

रामपुर के बिलासपुर में एक शख्स पत्नी और पांच वर्ष की बच्ची के साथ किराए के मकान में रहता था। एसपी को दी शिकायत में पीड़ित परिवार ने बताया कि कुछ दिन पहले बच्ची ने मकान मालिक के किशोर बेटे के साथ सीक्रेट गेम की बात बताई। पत्नी को घिनौनी करतूत की बात पता चली। मासूम ने यह भी बताया किशोर एक साल से बच्ची के साथ घिनौनी करतूत कर रहा था।

यौन शोषण की कहानी जानकार महिला ने इसका जिक्र पति से किया। पति ने मकान मालिक को उसके बेटे की करतूत के बारे में बताया। मकान मालिक ने बेटे को बुलाकर सख्ती से पूछा तो उसने अपनी करतूत कुबूल कर ली। पहले तो मकान मालिक ने आश्वासन दिया कि वह अपने बेटे को घर से कहीं दूर भेज देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।