    Rampur News: दीपावली की रात तंत्र मंत्र कर रहे मौलाना समेत 16 लोग गिरफ्तार, सभी का शांति भंग मे चालान 

    By Bhaskar Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:31 PM (IST)

    दीपावली की रात रामपुर पुलिस ने तंत्र-मंत्र करते हुए एक मौलाना समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई कोसी नदी के पास घाटमपुर गांव के जंगल में हुई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। पकड़े गए लोगों में अमरोहा और मुरादाबाद के भी लोग शामिल थे, जो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आए थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ शांति भंग में चालान कर दिया।

    जागरण संवाददाता, रामपुर। दीपावली की रात में तंत्र मंत्र कर रहे मौलाना समेत 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सभी को पकड़कर थाने ले आई। यहां उन्हें छुड़ाने को सिफारिशें आनी शुरू हो गईं। इनमें ज्यादातर वे लोग थे, जो अपनी परेशानी को तंत्र मंत्र के जरिए दूर कराना चाहते थे। पुलिस ने इन सभी का शांति भंग में चालान कर दिया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। कोसी नदी के पास घाटमपुर गांव के जंगल में रात के समय कुछ लोग तंत्र मंत्र कर रहे थे।

    ग्रामीणों ने इसकी सूचना शहर कोतवाली पुलिस को दे दी। पुलिस रात में ही वहां पहुंच गई। इससे वहां मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। उन्होंने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस सभी को पकड़कर कोतवाली ले आई। मंगलवार को उन लोगों को छुड़ाने के लिए कई लोग सिफारिश लेकर कोतवाली आने लगे।

    पुलिस ने किसी की सिफारिश नहीं मानी और सभी के खिलाफ शांति भंग की धारा में चालान कर दिया। सभी लोग मुस्लिम समुदाय के हैं। शहर कोतवाली प्रभारी ओमकार सिंह ने बताया कि पकड़े गए लोगों में एक मौलाना हैं। अन्य लोग उनके पास परेशानी लेकर गए थे। उनकी परेशानी दूर करने के लिए मौलाना तंत्र मंत्र करने गए थे। पकड़े गए एक व्यक्ति हिदायत उल्ला ने बताया कि लोग जिस तरह समस्या होने पर पंडित मौलवी के पास जाते हैं, उसी तरह हम भी अपनी व्यक्तिगत समस्या के समाधान के लिए गए थे। काम होने से पहले पुलिस आ गई।




    पांच अमरोहा और दो मुरादाबाद के भी लोग शामिल

     


    तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े लोगों में रामपुर के अलावा अमरोहा और मुरादाबाद के भी लोग शामिल थे। इनमें फिरोज अनवर, सुहैल अनवर, जमशेद अनवर थाना व जिला अमरोहा के हैं और तीनों भाई हैं। मुरादाबाद के थाना मूंढापांडे के निजाम और अहमद जिया थे। इनमें मौलाना अजीज उरहान शहर के मुहल्ला मजार टाट शाह मियां समेत बाकी सभी स्थानीय हैं।