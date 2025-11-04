आजम खान का ड्राइवर बताकर युवक ने ऐसा क्या किया जो शांति भंग में हो गया चालान, एक VIDEO भी हुआ वायरल
रामपुर में पालिका चेयरमैन के प्रतिनिधि फैसल हसन को धमकाने के आरोप में साकिब मियां को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फैसल ने साकिब पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं, साकिब ने फैसल पर नौकरी के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और साकिब का शांति भंग में चालान किया गया है।
जागरण संवाददाता, रामपुर । पालिका चेयरमैन सना खानम के प्रतिनिधि फैसल हसन को धमकाने के मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने मुहल्ला बजरिया मुल्ला जरीफ निवासी साकिब मियां को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बाद में उनका शांति भंग में चालान कर दिया। उनके खिलाफ इसी मुहल्ले के रहने वाले फैसल हसन ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
फैसल नगर पालिका चेयरमैन के प्रतिनिधि व मीडिया प्रभारी है। उनका आरोप है कि पहली नवंबर की रात वह मुहल्ले से निकल रहे थे। उसी समय आरोपित साकिब मियां ने रास्ता रोक लिया। गाली-गलौच करने लगा। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।
उन्होंने बताया कि साकिब पहले सपा नेता आजम खां की गाड़ी चलाता था। अब भी उनका ड्राइवर बताते हुए नगर पालिका में ठेका दिलाने की मांग कर रहा था। मना करने पर उनके साथ गाली गलौज और धमकी दी। उससे जान का खतरा बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
दूसरी ओर साकिब मियां की भी एक वीडियो प्रसारित हो रही है, जिसमें वह कलक्ट्रेट स्थित पुलिस अधीक्षक में प्रार्थना पत्र देने आए हैं और पालिका चेयरमैन के प्रतिनिधि पर नौकरी लगवाने के नाम पर रुपये ऐंठने का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि नौकरी न लगने पर पैसे वापस मांगे तो प्रतिनिधि ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। इस संबंध में शहर कोतवाली प्रभारी ओमकार सिंह का कहना है कि आरोपित का शांतिभंग में चालान कर दिया गया है। रुपये लेने के आरोप की जांच की जा रही है।
