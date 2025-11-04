आजम खान का ड्राइवर बताकर युवक ने ऐसा क्या किया जो शांति भंग में हो गया चालान, एक VIDEO भी हुआ वायरल

जागरण संवाददाता, रामपुर । पालिका चेयरमैन सना खानम के प्रतिनिधि फैसल हसन को धमकाने के मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने मुहल्ला बजरिया मुल्ला जरीफ निवासी साकिब मियां को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बाद में उनका शांति भंग में चालान कर दिया। उनके खिलाफ इसी मुहल्ले के रहने वाले फैसल हसन ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

फैसल नगर पालिका चेयरमैन के प्रतिनिधि व मीडिया प्रभारी है। उनका आरोप है कि पहली नवंबर की रात वह मुहल्ले से निकल रहे थे। उसी समय आरोपित साकिब मियां ने रास्ता रोक लिया। गाली-गलौच करने लगा। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।

उन्होंने बताया कि साकिब पहले सपा नेता आजम खां की गाड़ी चलाता था। अब भी उनका ड्राइवर बताते हुए नगर पालिका में ठेका दिलाने की मांग कर रहा था। मना करने पर उनके साथ गाली गलौज और धमकी दी। उससे जान का खतरा बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।