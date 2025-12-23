Language
    रामपुर में अवैध खनन पर 15 लाख जुर्माने के बाद मची खलबली, जिला प्रशासन की सख्ती ने बढ़ाई बेचैनी

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:17 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, रामपुर। एक खेत से मिट्टी की अनुमति लेकर साठगांठ के चलते दूसरे खेत में खनन करने का धंधा करने वालों में खलबली मच गई है। प्रशासन की ओर से ऐसे खेत स्वामियाें पर 15 लाख का जुर्माना लगने से हड़कंप मचा हुआ है। इसके फलस्वरूप विशेषकर शाहबाद और स्वार क्षेत्र में मिट्टी उठान का काम भी ठप सा रहा।

    उल्लेखनीय है कि शाहबाद थानाक्षेत्र में बिना नंबर प्लेट के डंपरों से मिट्टी का अवैध खनन की शिकायत मिलने पर प्रशासन ने सघन चेकिंग अभियान चलाया था। इसी क्रम में पटवाई व शाहबाद थानाक्षेत्र में कुछ डंपर और पोकलैंड मशीन सीज किए गए। इसी क्रम में ग्राम बिचपुरी में मिट्टी के अवैध खनन की सूचना पर तहसील प्रशासन ने जांच कराई थी। इसमें पाया गया कि गाटा संख्या 621 में ब्रजलाल व गाटा संख्या 623 में नत्थू निवासी ग्राम मथुरापुर, श्रेणी-1 के संक्रमणीय भूमिधर हैं। उक्त दोनों गाटा संख्या की जमीन आपस में सटी हुई पाई गईं।

    जिनमें कुल 3675 घन मीटर मिट्टी का अवैध खनन किया गया। जबकि, इनमें मिट्टी के खनन की अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बाद एसडीएम की रिपोर्ट पर खनन विभाग की ओर से दोनों खेत स्वामियों पर 15 लाख रुपये का अर्थदंड लगा दिया गया है। खनन विभाग की इस कार्रवाई से मिट्टी उठान की एक अनुमति के सहारे दूसरे खेतों में खनन करने वाले कारोबारियों की नींद हराम हो गई है। वहीं खेत स्वामी भी अपने खेत से मिट्टी उठाने देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।

    खनन अधिकारी अमित रंजन ने बताया कि जिन गाटा संख्या पर मिट्टी उठाने की अनुमति दी गई है सिर्फ वहीं से मानक के अनुरूप मिट्टी उठाई जा सकती है, उसके विपरीत अगर कहीं से मिट्टी उठाई जाती है तो इसी तरह मिट्टी उठाने वालों के साथ ही खेत स्वामियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।


    ओवरलोडिंग में फंसे 23 डंपर, सीज

    अवैध खनन व परिवहन की जांच को जिले भर में बनाए गए सभी नौ चेक प्वाइंट पर कड़ा पहरा होने के बाद खनन कारोबारियों में खलबली मची हुई है। अलग-अलग प्वाइंट पर लगाई गईं जांच टीमें गहन पड़ताल के बाद ही डंपरों को निकलने दे रही हैं। इसके चलते सोमवार की रात विभिन्न स्थलों पर लगभग 775 वाहनों की गहन जांच की गई। जांच के दौरान 23 वाहन ओवरलोडिंग एवं अन्य अनियमितताएं पाए जाने पर सीज कर दिए गए। खनन अधिकारी ने बताया कि सीज किए गए सभी वाहन संबंधित क्षेत्र के थानाध्यक्षों की सुपुर्दगी में दिए गए हैं।