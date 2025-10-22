Rampur News: विदेश भेजने के नाम पर युवक से 20 लाख हड़पे, SP के आदेश पर FIR दर्ज

संवाद सहयोगी, बिलासपुर। विदेश भेजने के नाम पर 20 लाख रुपये हड़पने के मामले में कोतवाली पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के आदेश पर दो व्यक्तियों को नामजद करते हुए चार व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की।

क्षेत्र के गांव गोविंदपुरा कचनाल निवासी मान सिंह का आरोप है कि उसने अपने भांजे जारा सिंह को अमेरिका भेजने के लिए अमित गौड़ से 35 लाख रुपये में बात हुई थी। इसकी एवज में उन्होंने 20 लाख रुपये आरटीजीएस तथा नकद के माध्यम से अमित गौड़ को दे दिए। इसके पश्चात वह भांजे को विदेश भेजने में असमर्थ रहा। जब उससे रकम वापस मांगी, तो वह टाल-मटोल करने लगा।