Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Rampur News: विदेश भेजने के नाम पर युवक से 20 लाख हड़पे, SP के आदेश पर FIR दर्ज

    By Radhey Shyam Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 04:51 PM (IST)

    रामपुर में एक युवक से विदेश भेजने के नाम पर 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई। आरोपियों ने नौकरी का वादा करके युवक से पैसे लिए और फिर गायब हो गए। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, बिलासपुर। विदेश भेजने के नाम पर 20 लाख रुपये हड़पने के मामले में कोतवाली पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के आदेश पर दो व्यक्तियों को नामजद करते हुए चार व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की।

    क्षेत्र के गांव गोविंदपुरा कचनाल निवासी मान सिंह का आरोप है कि उसने अपने भांजे जारा सिंह को अमेरिका भेजने के लिए अमित गौड़ से 35 लाख रुपये में बात हुई थी। इसकी एवज में उन्होंने 20 लाख रुपये आरटीजीएस तथा नकद के माध्यम से अमित गौड़ को दे दिए। इसके पश्चात वह भांजे को विदेश भेजने में असमर्थ रहा। जब उससे रकम वापस मांगी, तो वह टाल-मटोल करने लगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आठ जुलाई को सीओ कार्यालय में समझौता हुआ कि वह रकम को किस्तों के माध्यम से दे देगा। लेकिन उसने रकम वापस नहीं की और 28 जुलाई को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए रकम देने से इंकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने एसपी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की।

    प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है जो अमित गौड़, रिंकी एवं दो अन्य व्यक्ति निवासी राजघराना अपार्टमेंट संतनगर दक्षिण दिल्ली के खिलाफ दर्ज कराई है। आगे मामले की विवेचना की जा रही है।