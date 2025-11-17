जागरण संवाददाता, रामपुर। गंज कोतवाली पुलिस ने ठगी के मामले में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी को गिरफ्तार किया है। आरोपित कासगंज का रहने वाला है। उस पर आरोप है कि एक युवक की आयकर विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर 20 लाख रुपये की ठगी की थी।

शाहबाद गेट के पास मुहल्ला अट्टा अल्ला नूर निवासी अजहर अली खां ने 28 अप्रैल को गंज कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें चार लोगों को नामजद किया था। आरोप है कि चारों ने उनके बेटे की आयकर विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर 20 लाख रुपये ठगे थे।

रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। एक आरोपित कासगंज जिले के थाना गंज डुंडवारा के ग्राम गड़िया (सुनौथ) पोस्ट कर्मपुर निवासी अमित कुमार इस मामले में फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ने 25 हजार रुपये का इनाम रखा था।