हनीट्रैप गिरोह के सात सदस्यों पर प्राथमिकी, तीन महिलाएं भी नामजद; रिपोर्ट मिलने के बाद एसपी ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, रामपुर। जिले में हनीट्रैप गिराेह सक्रिय है। यदि आपके पास अंजान नंबर से किसी लड़की की कॉल आती है तो सावधान हो जाएं। यह हनीट्रैप गिरोह की साजिश भी हो सकती है। ऐसे ही एक मामले में केमरी के युवक को फंसाकर गिरोह के सदस्यों ने उसे पीटा। उससे 2.32 लाख रुपये वसूल लिए और अश्लील वीडियो बना ली।

शिकायत पर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने सीओ सिटी से जांच कराई। जांच पूरी होने के बाद एसपी के आदेश पर गंज कोतवाली पुलिस ने गिरोह के सात सदस्यों पर प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें छह नामजद हैं। नामजद आरोपितों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं।

हनीट्रैप के इस मामले का पीड़ित केमरी का युवक है और वेल्डिंग का काम करता है। उसने 24 नवंबर को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी। कहा था कि उसके मोबाइल वाट्सएप पर एक युवती का मैसेज आया। दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। युवती ने मीठी-मीठी बातों में उसे फंसा लिया।

इसके बाद 22 नवंबर को उसे बड़ी कंपनी में काम दिलाने का झांसा देकर उत्तराखंड के रुद्रपुर में बुला लिया। उसे जिस कमरे में बुलाया गया उसमें सुप्रिया, इकराबी, दीपक कश्यप, मुकेश, इशरत व एक अन्य युवक मौजूद थे। सभी ने मिलकर डंडों से उसकी जमकर पिटाई की।

छोड़ने के नाम पर उसके बैंक खाते से मुकेश व दीपक के नंबर पर आनलाइन 1,52000 रुपये ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद उक्त लोग उसे कार में बैठाकर रात नौ बजे रामपुर के गंज थानाक्षेत्र स्थित एक मकान में पहुंचे।

यहां हनीट्रैप गिरोह की सदस्य जौहरा उर्फ महक मौजूद थी। यहां गन प्वाइंट पर लेकर उसके कपड़े उतरवा दिए गए। फिर जौहरा के साथ आपत्तिजनक हालत में उसका वीडियो बनाया गया। इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए उससे 80 हजार रुपये और वसूले गए।

एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीओ सिटी को जांच के आदेश दिए थे। सीओ ने जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज कराने की संस्तुति की थी। एसपी विद्यासागर मिश्र ने बताया कि गंज कोतवाली पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।